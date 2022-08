V Dolnom Kubíne drepovali deti, ženy aj muži. Všetci pre dobrú vec

Akcia Benefičné drepy sa konala už po ôsmykrát.

DOLNÝ KUBÍN. Drep, cvik, ktorý pomáha ľuďom vyformovať si zadnú časť tela. V Dolnom Kubíne mal tento cvik v piatok večer aj benefičné účely. Vyše tri stovky ľudí hodinu drepovalo, aby pomohli 9-ročnej Kristínke Jirovej z ich mesta.

„Benefičné drepy sme zorganizovali už po ôsmykrát,“ hovorí jeden z organizátorov podujatia Andrej Belvončík. „Ľudia sa snažia za hodinu urobiť čo najviac drepov. Za každý drep ide na benefičné účely jeden cent, plus peniaze, ktoré nám venujú sponzori. Taktiež sme ocenili najlepšie drepujúceho medzi deťmi do 12 rokov, medzi ženami a mužmi. Nesmierne nás teší, že ľudia každoročne prídu na túto akciu, aby si zadrepovali a podporili dobrú vec.“

A teraz k faktom. Do ôsmeho ročníka Benefičných drepov sa zapojilo presne 327 ľudí, ktorí spolu urobili neuveriteľných 150 123 drepov. „Klobúk dole pred vami, ste naozajstní makači. Naozaj vám zo srdca ďakujeme. Ale až teraz začína to, prečo sme sem všetci prišli,“ povedal prítomným ľuďom Belvončík.

Na záver prišlo to najdôležitejšie – ocenenie najlepších drepujúcich, ale najmä odovzdanie šeku pre rodinu malej Kristínky. Organizátorom pomohol odovzdať ceny a finančnú čiastku kapitán parahokejovej reprezentácie Slovenska Martin Joppa, ktorý odovzdal otcovi dievčatka šek so sumou 4 293 eur „Je to fakt neskutočné. Sme šťastní, že sme mohli takto opäť pomôcť dobrej veci a podporiť niekoho, kto to potrebuje. Pevne verím, že sa stretneme aj o rok,“ dodal Belvončík.

Dojatie neskrýval ani samotný otec Kristínky. „Dcérka trpí ťažkou formou detskej mozgovej obrny. Nechodí, nerozpráva. Sme všetci neskutočne vďační všetkým ľuďom, čo to tu zorganizovali, aj tým, ktorí si prišli zadrepovať. Veľmi im všetkým ďakujem, neskutočne nám pomohli,“ vraví dojatý otec Rado.