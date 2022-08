V Dolnom Kubíne strelci mlčali. Podľa trénera Pecka je remíza spravodlivá

Oravský klub si pripísal po prvom víťazstve ďalší bod do tabuľky.

Futbalisti Dolného Kubína zaknihovali v minulom kole prvé víťazstvo na ihrisku rezervy Slovana Bratislava a na dobrej vlne chceli ostať aj v domácom zápase proti Humennému, ktoré tak v priebehu pár dní preveril druhý oravský klub.

V stredu hrali v Slovenskom pohári v Zubrohlave (vyhrali 3:1) a v nedeľu sa predstavili na štadióne MUDr. Ivana Chodáka. Bol to zápas družstiev, ktoré majú v doterajšom priebehu sezóny na konte najmenej strelených gólov.

II. liga

Dolný Kubín – Humenné 0:0

Domáci tréner Ladislav Pecko: Myslím si, že mužstvo vstúpilo konečne do zápasu tak, ako sme si predstavovali. Bolo aktívne, dobre bránilo a nepúšťalo súpera do nejakých šancí. Od začiatku som videl na chlapcoch nasadenie a také srdiečko. Bohužiaľ, v prvom polčase sme nevyužili dve veľké šance. Proste z dvoch musíme jednu využiť, aby sa mužstvo upokojilo. Neviem, či to je nervozitou, alebo kvalitou, že nevieme premieňať takéto šance.

Vieme, že fyzická stránka mužstva nie je ešte taká, ako by sme si predstavovali. Ukázalo sa to proti Slovanu a aj dnes proti Humennému. V druhom polčase hostia prebrali iniciatívu, mali tiež dve výborné príležitosti na skórovanie. Našťastie, nedali. Dolný Kubín dal zas tyčku, brvno. Aj preto si myslím, že remíza je spravodlivá.

DOMÁCI: Baláž – Lupták, Sopúch, Ončák, Janec, Zemko, Kubík (75. Jackuliak), Farský, Kolorédy (75. Budinský), Otruba (56. Lukáčik), Machaj (46. Bača)

