Vavrečka a Nižná bavili divákov gólovými akciami, prvú trojbodovú radosť si užili hráči Dlhej

Štvrté kolo spojilo proti sebe dva neporazené tímy Liesek a Chlebnice.

VI. liga skupina B

Vavrečka – Rabča 5:1 (1:1)

Góly: 17. R. Hayashi, 57. a 61. Michal Kasan, 74. Ľ. Záhumenský, 81. N. Kovalik – 11. M. Rajnoha (vl. gól)

Vo Vavrečke, kde domáci privítali nováčika z Rabče, sa hral od úvodu pekný futbal. Prvú vážnejšiu šancu si vypracovali domáci, no v šiestej minúte ich hráč v sklze nezakončil na bránu. V 11. min išla prekvapilo do vedenia Rabča. Center Filipa Pienčáka z pravej strany upratal do vlastnej brány Rajnoha – 0:1.

Tento gól Vavrečku zmrazil a domácim trvalo, kým sa z neho oklepali. V 16. min mohli najskôr domáci vyrovnať. O pár sekúnd mohol Kubasák hlavičkou zvýšiť na 0:2, ale tesne minul. Vyrovnanie domácich prišlo o minútu neskôr. Akciu po pravej strane potiahol Záhumenský, našiel voľného Ryukiho Hayashiho, ktorý prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste.

V 23. min išiel domáci hráč sám na brankára Slovíka, ktorému v poslednej chvíli pomohol dobiehajúci Bajčičák. Po polhodine hry strelu domácich spred šestnástky výborne vyrazil brankár Rabče.

