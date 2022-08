Čo je nové v oravských mestách a obciach.

ORAVA. „Kedysi sme starostlivosť o najmenšie deti v systéme mali, potom to zrušili a dnes sa do toho opäť vraciame,“ hovorí tvrdošínsky primátor Ivan Šaško. Aby mesto rozšírilo služby a uľahčilo návrat rodičom do práce, pustili sa do výstavby detských jaslí.

„Ťažko hovoriť o financiách, keďže plánovaný rozpočet bol úplne iný, než je teraz, keďže všetko dražie. Väčšinu hradí projekt, my doplácame päť percent,“