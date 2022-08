Vysoké ceny elektriny likvidujú podniky

Kupujúci dnes platia za elektrinu pätnásťnásobne viac ako pred dvoma rokmi.

ORAVA. „Plánovali sme začať s výrobou na jednej peci, mysleli sme si, že sa to podarí, no nespustíme ju teraz a vyzerá to tak, že ak sa nezmení situácia na trhu, tak ani do konca roka,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti OFZ Branislav Klocok, ktorý sa včera zúčastnil protestu pre Úradom vlády v Bratislave spoločne so zástupcami ďalších podnikov, ktoré výrazne obmedzujú výrobu z dôvodu vysokej ceny elektrickej energie. OFZ trápi aj nízka cena ferozliatin.

Dôsledkom toho je prepustenie viac ako sto zamestnancov od septembra. Vo fabrike by malo zostať 80 až 100 ľudí, čo je minimálny počet pre prípadné obnovenie výroby. Zatiaľ čo doteraz väčšina zamestnancov bola doma so 60 percentami mzdy, od septembra pôjde časť na úrad práce, časť sa vráti do práce.

„Budú robiť drobnú údržbu, ktorú sme nemohli vykonávať počas prevádzky a ktorá si nevyžaduje väčšie investície. Využijeme veci v sklade,“ vysvetlil riaditeľ pracovnú náplň zostávajúcich zamestnancov.

Počet nezamestnaných porastie

Tento týždeň dosiahla cena ponúkanej elektriny na burze 700 eur za MWh, pričom koncom minulého a začiatkom tohto roka stála približne dvesto eur, v roku 2020 veľké podniky kupovali MWh za približne 40 až 60 eur.