Začala policajná akcia Zodpovednosť, zameraná je na opitých vodičov

Slováci lámu v pití alkoholu za volantom sedemročné rekordy, asistuje pri každej desiatej nehode.

ORAVA. Od pondelka 22. augusta do piatku 26. augusta prebieha na slovenských cestách celoslovenská policajná akcia s cieľom upozorniť na nebezpečenstvo alkoholu za volantom. Počas nej dostanú vodiči, ktorí sa správajú zodpovedne a v dychu nebudú mať alkohol, nealkoholické pivo.

Žilinský kraj je najhorší

V roku 2022 sa za prvých sedem mesiacov, od januára do konca júla, na slovenských cestách stalo 7 035 dopravných nehôd. Oproti minulému roku vzrástol tento počet o 641, čo je 10 percent. Najkritickejšími dňami v týždni boli piatok s 1 099 a streda s 1 096 dopravnými nehodami.

Zlou správou je, že až pri 12 percentách, 829 dopravných nehôd, zistili alkohol. Je to síce o 18 nehôd menej ako za rovnaké obdobie minulého roka, no aj tak je to vysoký počet.