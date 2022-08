Zlatom spoločnosti Hern sú zamestnanci

„Zlatom našej spoločnosti sú ľudia, ich skúsenosti, vedomosti a zručnosti,“ hovorí Silvia Mokošáková, manažérka ľudských zdrojov v spoločnosti Hern, s.r.o.

Prežili mnoho kríz len vďaka tomu, že sa dokázali spoločne zomknúť. „Hoci je každý jeden dôležitý, boli by sme nič, ak by sme v tom neboli všetci spolu.“

Kedysi bývalé strojárne dnes dávajú prácu približne 700 zamestnancom, pričom ich vekový priemer je zhruba 42 rokov. I keď sa toto číslo môže zdať vysoké, stojí za ním najmä lojalita pracujúcich. Tí sú Hernu častokrát verní desaťročia. Tento rok mali po prvýkrát stretnutie s jubilantami, ktorí v spoločnosti strávili viac ako 40 rokov. „Stretli sme sa aj s naším najstarším pracovníkom, ktorý má odpracovaných až 46 rokov. Od skončenia základnej školy až po dôchodok.“ Ten najmladší nastúpi v septembri, je čerstvým absolventom Strednej odbornej školy technickej v Námestove.

Od deda až po vnuka

Nie je nič nezvyčajné, že v spoločnosti Hern robia aj celé rodiny, od starého otca až po vnuka. „Máme to veľmi radi, dokážu si nielen odovzdávať cenné skúsenosti, ale si aj vzájomne pomáhať.“

Väčšina zamestnancov pochádza zo Slovenska a priamo z regiónu, zvyšok tvoria pracovníci z iných krajov, ale aj krajín tretieho sveta.

Nedostatok pracovnej sily odhalili najmä posledné roky, ľudia na Orave sú skôr ochotní za prácou cestovať do zahraničia. „Snažíme sa to riešiť viacerými strategickými krokmi a smerovať ich tak, aby sme nových ľudí oslovili na dlhodobú spoluprácu. Chceme, aby firma tu bola aj pre ďalšie generácie, je to dedičstvo našich otcov,“ vysvetľuje Mokošáková.

Kľúčovým metrom pri výbere nových pracovníkov je najmä chuť pracovať a učiť sa nové veci. To nikomu nenanútia, odborné vedomosti však v rámci interného vzdelávacieho programu dokážu naučiť. „Riadime sa heslom, že ak človek nevie, pomôžeme mu, ale ak nechce, nepotrebujeme ho.“

Príkladov z praxe majú neúrekom. „Prišiel k nám chlapec, ktorý nemal skúsenosti z výroby a už vôbec nie zo strojárstva. Prijali sme ho na pozíciu skladníka. Dostal všetky školenia, ale videli sme, že má na viac. Veľa sa totiž pýtal kolegov, majstrov, neskôr už on radil začínajúcim zváračom. Oslovili sme ho, či sa nechce naučiť zvárať a dnes je z neho už operátor zváracieho robota. Zdá sa však, že táto pozícia nebude pre neho konečná.“

Odovzdávanie skúseností a kariérny rast

Traktor John Deere, kombajn Class či buldozér Caterpillar sú stroje, ktoré hýbu svetom aj vďaka tomu, že diely do nich vyrába námestovský Hern. „Sme stabilná spoločnosť, ktorá je na trhu 70 rokov, aj toto všetko vie mnohých záujemcov prilákať, “ hovorí Silvia Mokošáková. Ale nie je to len o tom. V tomto roku porovnávali platy strojárov s konkurenciou. Z prieskumu vzišlo, že platy námestovských strojárov sú porovnateľné s platmi strojárov v Žiline i na Slovensku. Výplaty sú zamestnancom vždy vyplácané načas. „V prípade výplat môžeme hovoriť o tom, že ich naši pracovníci majú na účte zvyčajne najneskôr v 5. deň v mesiaci.“

V tesnom závese za dobrým menom sú aj cenné vedomosti či skúsenosti a s nimi spojený kariérny rast, ktoré zamestnancom dávajú. Tých nových tak často prijímajú na konkrétnu pozíciu s dôvetkom, že ak budú chcieť, v práci sa môžu posunúť oveľa ďalej. „Najnovší príklad je Patrik, začínal ako operátor povrchových úprav, po polroku roku sa posunul na pozíciu inšpektora kvality a dnes je z neho inžinier kvality.“

„My sme malosériová výroba a napríklad pozícia operátor zváracích robotov je u nás úplne inak definovaná než v iných spoločnostiach. Nie je to len o vkladaní a vykladaní dielov. Navyše môžeme hovoriť aj o profesii budúcnosti, keďže časť ťažkej manuálnej práce sa bude robotizovať. Pracovník sa tak postupne naučí obsluhovať robota, nastavovať jeho parametre alebo programovať. Takto si Hern dokázal vychovať svojich programátorov zváracích robotov i technológov.

Podobne je to aj pri zváračovi. Ten príde do kontaktu s rôznymi zvarmi či materiálmi, ale takisto sa naučí čítať zváračské výkresy. „Poznáme dva typy ich premietania, európsky a americký a my máme oba, čo v mnohých firmách nie je.“

Pre úplných laikov vie pomôcť aj zváračská škola, čo je tréningové centrum, v ktorom dokážu teoreticky, ale aj prakticky pripraviť záujemca na profesiu zvárača. Výhoda oproti iným je v tom, že pracujú s reálnymi potrebami aj výrobkami trhu, a tak sú do praxe pripravení oveľa viac. „V neposlednom rade je benefitom aj to, že majú k dispozícii viac ako 30-ročné skúsenosti inštruktorov. Ak sme už pri vedomostiach, tak je dôležité spomenúť, že už desaťročia úzko spolupracujeme so strojárskym učilišťom v Námestove,“ hovorí Mokošáková.

Spoločným cieľom je odovzdať študentom skúsenosti a dobre ich pripraviť na prax. „Myslím si, že sa nám to darí. Svedčí o tom aj fakt, že v roku 2019 k nám nastúpilo do pracovného pomeru desať absolventov.“ Ak aj nenastúpia rovno po škole, ale vycestujú do zahraničia, je podstatné v nich vyvolať záujem o takúto prácu aj povedomie, že sa v budúcnosti majú kam vrátiť.

Bezpečnosť a zdravie sú prvoradé

Pre spoločnosť Hern je dôležité, aby zamestnanci pracovali v bezpečnom prostredí. Hneď pri nástupe tak dostanú kvalitné pracovné oblečenie aj s bezpečnostným prvkami či pomôckami, ktoré k svojej práci potrebujú. „Dbáme na pravidelné zdravotné prehliadky, ktoré robíme naozaj poctivo s lekárkou atestovanou na pracovné lekárstvo. A hradíme ich úplne všetkým,“ hovorí Mokošáková. Takisto sú súčasťou starostlivosti o zdravie aj rekondičné pobyty. Tie robia v spolupráci so zdravotnou službou. Pracovný lekár zadefinuje presné procedúry, ktoré majú absolvovať počas 7-dňového pobytu v niektorom zo slovenských kúpeľných zariadení.

Pevnou súčasťou je aj silný sociálny systém. „Ak človek ochorie alebo má iný problém, vždy mu vieme pomôcť.“

Zamestnancom sa tiež snažia vytvárať podmienky na sebarealizáciu prostredníctvom autonómnych pracovísk, zapojenia do zlepšovania, rôznych projektov alebo realizácie vlastných nápadov. Jeden z nich je už dnes certifikovaným výrobkom. „Je to je jednoduchý univerzálny tester (JUT), vďaka ktorému môžeme certifikovane testovať spôsobilosť rôznych komponentov závesnej techniky,“ vysvetľuje Mokošáková.

V spoločnosti Hern je dôležitá aj komunikácia a osobný kontakt. „Aktuálne máme za sebou hodnotenie zamestnancov. Ide o proces, kde vytvárame priestor na spoločnú diskusiu k výsledkom za určité obdobie, vzájomných očakávaní, ale aj na pochvalu za dosiahnuté výsledky.“ Výsledkom by mal byť aj všeobecný prehľad o tom, kde sa môžu jednotliví pracovníci posúvať. „Už teraz vieme, že máme v ľuďoch skutočne veľký potenciál.“

Aj takto sa im akýkoľvek problém podarí zachytiť zvyčajne hneď v zárodku a ak je to v ich silách, snažia sa zamestnancom nielen v pracovných, ale aj rodinných problémoch pomôcť. „Keďže máme mnohých pracovníkov aj z Ukrajiny, o hroziacom konflikte sme vedeli už pred jeho vypuknutím. Keď k nemu potom naozaj prišlo, okamžite sme vyjadrili podporu a pružne reagovali na všetky požiadavky.“ Mnohým tak pomohli s bývaním, zamestnaním, prevozom z hraníc alebo bežnými potrebami.

Zamestnancom aj regiónu

Medzi ďalšie motivačné benefity, ktoré spoločnosť dáva svojim zamestnancom, je aj príspevok na stravu. Tá stojí pre všetkých bez rozdielu len jedno euro, a to aj pri súčasnom zdražovaní. Jej súčasťou sú aj pravidelné prídavky ovocia. „Na jar a na jeseň poskytujeme vitamínové balíčky, pričom vždy reagujeme na aktuálnu situáciu. Túto jeseň budú obsahovať prípravky na zmiernenie postcovidových symptómov, ktorými podľa našej pracovnej lekárky najčastejšie sú bolesti kĺbov a svalov.“ Na pracovisku majú zamestnanci zabezpečený aj pitný režim, ktorý v lete dopĺňajú aj o minerály v podobe šumivých tabliet.

Mzdu majú zamestnanci na účte zvyčajne do desiateho dňa v mesiaci. Už vlani ju spoločnosť Hern zvýšila o päť percent a tento rok opäť o ďalších päť. „Navyše sme pridali aj inflačný príspevok v hodnote 28 eur, ktorý by aspoň čiastočne mal pokryť zvýšené náklady. Sme jedinou firmou v okolí, ktorá tento problém začala proaktívne riešiť. Prácu našich ľudí si vážime a vždy keď budeme vnímať potrebu riešenia problémov, ktoré nás ovplyvňujú z externého prostredia, nebudeme váhať otvárať diskusie o ich riešeniach. Tak ako je to v tomto prípade.“

K výplate dostávajú zamestnanci aj rôzne príspevky. „Odmeňujeme poctivú dochádzku, ale napríklad aj darcovstvo krvi alebo pracovné či životné jubileá.“

Ak sa ktokoľvek z nich ocitne v nepriaznivej životnej situácii, vedia mu pomôcť cez vlastnú nadáciu alebo aj projekt Kúzelné Vianoce. V ňom si pracovníci spomedzi seba nominujú tých, ktorým treba podať pomocnú ruku. „Je to vždy krásne, ale mimoriadne emotívne, keďže príbehy sú častokrát veľmi ťažké. Je však dôležité, že im pomocou finančného príspevku dokážeme vykúzliť krajšie Vianoce.“ Každoročne takto zlepšia život približne dvadsiatim rodinám. „Zároveň spoznávame aj súkromie daného tímu a ak treba, vieme, kam máme smerovať pomoc.“

Zároveň Hern vždy rád podporí nápady a projekty nielen pracovníkov, ale aj regiónu. Už každoročne sú sponzorom akcie Beh zubrohlavským chotárom, letných aktivít Domu kultúry v Námestove, ale úzko spolupracujú aj so samotným mestom. Tu môžeme spomenúť viditeľnú spoluprácu v podobe zastávok pri výjazde z mesta, smer na Klin, ktoré vyrobil a daroval Hern mestu. „Čakajú nás ešte aj mnohé iné plány, tie však dopredu prezrádzať nechceme, ale mohli by opäť pomôcť našim zamestnancom aj regiónu. Vtedy má práca TU v HERN naozajstný zmysel,“ dodala Silvia Mokošáková.