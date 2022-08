V Chlebniciach si prišli diváci na svoje, výprask Rabče a prvé zakopnutie Nižnej (+fotogaléria)

Dva nedeľné zápasy si museli súperi odložiť pre nepriaznivé počasie.

VI. liga

Liptovská Teplá – Nižná 4:1 (2:1)

Góly: 14. Milan, 36. Bobek, 51. T. Gejdoš, 82. Greguška – 42. Repka

Futbalisti Nižnej, aj keď oslabení, sa pustili do súpera bez rešpektu. Už v 4. min sa dostal do brejku Ujmiak. Vbehol do veľkého vápna, no namiesto strely z dobrej pozície volil prihrávku a nič z toho nebolo.

O štyri minúty Bobeka vychytal dobrým zákrokom Dávid Brčák. V 13. min sa už skóre menilo. Ujmiak stratil loptu v prípravnej zóne, Kvasničák prihral voľnému Milanovi a ten z 20 metrov prekonal delovkou brankára. V 22. min zahrával rohový kop na prednú tyč Zboroň, lopta sa odrazila k osamotenému Ujmiakovi, ktorý však nedokázal z dvoch metrov skórovať.

V 35. min po spätnej prihrávke do šestnástke zvýšil placírkou na 2:0 Bobek. Nižná dokázala ešte do prestávky streliť kontaktný gól. Ujmiak vnikol do pokutového územia a ako na podnose naservíroval gól pre Repku, 2:1.