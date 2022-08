Maratónec z Oravy patril v Rajci medzi najlepších: Mal som aj športové šťastie, priznáva

Na osobný rekord a medailové umiestnenie pred súťažou ani nepomyslel.

RAJEC Presne 135 vytrvalcov dobehlo do cieľa 39. ročníka Rajeckého maratónu, ktorý sa koná vždy druhú augustovú sobotu. Ide o netradičný termín tohto športu, keďže je to letné obdobie. Športovci tak majú na 42-kilometrovej trati o mnoho náročnejšie podmienky ako tomu býva na jar alebo jeseň. „Dbal som, aby som bol dobre zavodnený. Najhoršie je stáť na štarte a byť smädný. To je základ neúspechu,“ povedal Ján Červeň z Bežeckého klubu Dolný Kubín, ktorý patril medzi ústredné postavy tohtoročného maratónu v Rajci.

Jedna noha kratšia

V čase štartu o deviatej hodine ráno ukazovalo Jánovi na hodinkách už 23 stupňov. Okolo dvanástej hodiny sa teplota šplhla k tridsiatke. „Mal som obavy z tepla. Počasie nebolo vraj horúce, ako zvykne bývať.“

Bežec z Dolného Kubína nepatril v štartovom poli medzi favoritov. Ani s takými ambíciami do Rajca neprišiel. „Na nejaké pódium som nepomýšľal, pretože v štartovej listine boli mená ako Jozef Urban a Rastislav Kalina. Na osobák už vôbec nie,“ povedal Červeň, pre ktorého to bol tretí maratón v roku.

V podobných teplotách absolvoval v júni Kysucký maratón. „Vyskúšal som si, aké je to behať v takom teplom počasí,“ hovorí. „Pomalšie, no ide to.“

