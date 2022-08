Babohorský okruh dal bežcom poriadne zabrať

Najbližšie sa milovníci behu stretnú premiérovo v Novoti.

ORAVSKÁ POLHORA. Oravská bežecká liga (OBL) zahájila druhú desiatku pretekov. V poradí jedenástym podujatí bol Babohorský okruh. Počasie vyšlo na jednotku a tak si mohli malí i veľkí bežci vychutnať trať nádherným prostredím Babej hory plnými dúškami.

„Dala poriadne zabrať,“ hovorí Jaroslav z Tvrdošína, ktorý absolvoval hlavnú 11-kilometrovú trasu.. „Tvorili ju akoby dva úseky. Prvým bolo takmer 6-kilometrové stúpanie. Nebolo síce prudké, ale nepríjemne tiahle a dobre nás vyšťavilo. Potom nasledovalo síce iba klesanie, ale na konci taký dvojkilometrový úsek viedol chodníkom plnom skál - žabcov a to si vyžadovalo neustále sústredenie na dopad nôh. Takže podujatie dalo zabrať nielen fyzicky, ale aj psychicky.“

Najlepšie sa s týmito prekážkami vyrovnal a už po piaty raz v sezóne triumfoval Pavol Bakoš z Chlebníc (41:03 min). Druhý finišoval s mankom 53 sekúnd Miloš Magerčák zo Suchej Hory a najlepšiu trojicu uzatváral Matej Graňák z Oravskej Jasenice (42:36 min). „Bolo to doslova vytrápené víťazstvo,“ hovorí Bakoš. „Keby som si neurobil náskok na prvých kilometroch, tak neviem. Nemal som ideálny deň na ľahké nohy. V stúpaní mi ich akoby zalialo do betónu. Vytrápil som sa aj z kopca. Do cieľa som sa tešil ako keby som vyhral maratón.“ Zo žien bola najlepšia už tradične Jarmila Kakusová z KB Breza (51:56 min). Pred Katarínou Chromčákovou vyhrala rozdielom 25 sekúnd.

Na polovičnej trati 5,5 km sa prihlásil aj slovenský reprezentant v behu na 800 m, Filip Revaj z Rabče. Podľa predpokladov aj zvíťazil časom 21:08 minúty. Zaujímavý súboj sa odohral hneď za ním. O šesť desatín bol rýchlejší domáci Matúš Štraus pred Samuelom Florekom.

Ženskú časť ovládla dorastenka Alexandra Jadroňová z Ťapešova. Nasledovali Eva Mokošová (Zubrohlava) a Ľubomíra Maxová (Rabča).

Ďalším podujatím v rámci OBL bude premiérovo Novoťský okruh. Úvodný ročník sa uskutoční v piatok 26. augusta. Štart žiackych kategórii je naplánovaný na 16.30 h na futbalovom štadióne, potom budú nasledovať dospelí.