Policajt z Oravy súťažil na majstrovstvách Európy

Z posledných štyroch rokov skončil na majstrovstvách Slovenska vždy vo dvojhre medzi najlepšími.

V nemeckom Munsteri sa uskutočnili desiate majstrovstvá Európy polície v tenise. Kvalifikovalo sa tam 60 najlepších hráčov z Európy. Každá krajina mala zastúpenie v podobe štyroch alebo piatich reprezentantov. Zo Slovenska sa nominovali traja a jeden ako náhradník vo štvorhrách z dôvodu zranenia nominovaného hráča.

Z našej krajiny si miestenku na tento európsky šampionát zaistil aj Juraj Bača z Tvrdošína. Z posledných štyroch rokov skončil na majstrovstvách Slovenska vždy vo dvojhre medzi najlepšími. Dvakrát prehral vo finále a dva razy bol bronzový. Vo štvorhre skončil dvakrát na druhom mieste.

V Nemecku sa hralo na antuke. Tenista z Oravy mal v prvom kole voľný žreb. V druhom vyzval súpera z Česka, no po dvoch setoch 1:6 sa s hlavnou súťažou rozlúčil. Vypadnutí hráči si mali možnosť ešte zahrať v pavúku, v časti útecha. Tam sa Jurajovi Bačovi podarilo zdolať belgického protivníka. Dovolil mu uhrať iba dva gemy, v druhom uštedril súperovi dokonca kanárika. V ďalšom zápase zviedol vyrovnanú partiu s Britom Gilliamom. Prvý set vyhral 6:2, no v druhom na neho nestačil po výsledku 1:6. Rozhodol supertiebreak do desať, v ktorom tenista z Nižnej prehral 4:10.

Vo štvorhre skončila slovenská dvojica Bača a Macko už v prvom kole, keď nestačili na dvojicu z Česka. Prehrali po setoch 3:6 a 4:6.

„Majstrovstvá Európy mali vysokú úroveň, čo potvrdila aj účasť profesionálnych hráčov, hrajúcich tie najvyššie tenisové ligy,“ zhodnotil Juraj Bača.