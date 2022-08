Chlebnice vedú tabuľku, Vavrečka aj s novou posilou z Japonska nestačila na Liesek a historický bod Rabče (+foto)

V druhom kole bolo na programe aj derby Nižnej s Trstenou. Súperi si ho odložili.

VI. liga skupina B

Dlhá nad Oravou – Liptovská Teplá 1:2 (0:2)

Góly: 71. I. Jendrišek – 32. M. Gejdoš (z 11 m), 45. Greguška

Domáci išli do zápasu s cieľom zvíťaziť a hneď prvú veľkú šancu mal Janota, no jeho hlavička nemierila do brány. Na druhej strane sa hostia dostali do dvoch alebo troch dobrých príležitostí, ale tiež sa nepresadili.

Potom dobrú strelu Róberta Jendriška brankár vyrazil a vzápätí na druhej strane zahral v pokutovom území nedovolene Kordiak. Hostia nariadený pokutový kop premenili. Dlhánci po tomto góle trochu zvýšili aktivitu, no gól do prestávky nedali. Bohužiaľ, dostali ešte druhý. Z rohového kopu sa presadil Greguška.

Do druhého polčasu domáci vstúpili lepšie, agresívnejšie, viac bojovali aj kombinovali, čo prinieslo viacero dobrých príležitostí. Hlavička Róberta Jendriška po krídelnej akcii Timoteja Kuvu išla len tesne vedľa. Ďalšia strela Róberta Jendriška bola zblokovaná, podobne ako výborne mierená strela Filipa Šimánka.

