V Bobrove videli diváci strhujúce derby, veľké sklamanie Tvrdošína a prvé body pre Jasenicu (+ foto)

V piatej lige Sever už všetky oravské kluby bodovali.

V. liga skupina Sever

Rosina – Or. Jasenica 1:2 (1:1)

Góly: 32. V. Konštiak (z 11 m) - 22. S. Ratičák, 54. A. Hvoľka

Futbalisti z Oravy mali skvelý vstup do zápasu. Vytvorili si prevahu a mohli pokojne vyhrávať aj dvojgólovým rozdielom. Na ukazovateli však stále svietil bezgólový stav, keďže akcie nedotiahli do úspešného konca. Treba povedať, že terén nebol najlepší.

Potom sa k slovu dostali aj domáci a to hlavne po lacných chybách súpera. Stopéri si nevedeli poradiť s nakopnutými loptami a pred brankárom to horelo. V 22. min išla Oravská Jasenica do vedenia.

Krížnou strelou prekvapil brankára Samuel Ratičák. O desať minút bolo vyrovnané. V šestnástke fauloval zbytočne Kristián Farský a domáci Konštiak sa nemýlil.