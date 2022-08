Lipany ukázali na Orave veľkú kvalitu, v Námestove padol nádherný gól

Oravské kluby v tretej lige hrali domáce duely v sobotu.

III. liga Východ

Or. Veselé - Lipany 0:2 (0:1)

Góly: 43. Kraľovanský (vl. gól), 90. M. Vysočan

Domáci Tatran predviedol lepší výkon ako v prvom kole proti Fiľakovu, no na body to tentoraz nestačilo. Prvý polčas bol v réžii futbalistov z Lipian. Oravské Veselé však umne bránilo a tlaku odolávalo až do záveru prvého polčasu. V 42. min si dal nešťastného vlastenca Kraľovanský.

Po obrátke oravské mužstvo pridalo a minimálne hru vyrovnalo. Miestami súpera dôsledne prehrávalo a vytváralo si aj šance.