Auto sa rútilo na motorkára

Vodič Hyundaia prešiel do protismeru, čelne sa zrazil s kamiónom.

DOLNÝ KUBÍN. „Predbiehal som kamión a keď som bol približne v jeho polovici, zrazu oprotiidúce auto z ničoho nič vybočilo zo svojho jazdného pruhu a smerovalo presne na mňa. Prudko som zabočil doľava a vtom začal kamión trúbiť. Hlavou my prebleslo, že ak vodič na osobnom aute zareaguje a vráti sa do svojho pruhu, tak sa s ním zrazím,“ opísal moment nehody vodič motorky, ktorá išla z Dolného Kubína obchvatom smerom do Oravského Podzámku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vodič Hyundaia nereagoval a čelne narazil do poľského kamióna, ktorý sa mu márne vyhýbal až celkom na zvodidlá. Vodič osobného auta hlavou rozbil predné sklo, so zranením skončil v dolnokubínskej nemocnici.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Opitý vodič zrazil dievčatko na bicykli Čítajte

„Vozidlo sme zabezpečili proti požiaru, uniknuté prevádzkové kvapaliny sme posypali sorbentom,“ povedal veliteľ zásahu hasičov Martin Podbrežný.

Nehoda sa stala pár minút pred druhou hodinou, polícia cestu úplne uzatvorila. Obchádzka vedie cez mesto práve v čase dopravnej špičky, vytvárajú sa kolóny.

Prečítajte si tiež