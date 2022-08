Medailové výkony predvádzali doma i v zahraničí

Oravský klub v pretláčaní žiaril na dvoch rôznych miestach.

Oravský klub v pretláčaní Kasprof-security Bul team Orava bojoval počas jedného víkendu na dvoch rôznych frontoch. Na Dobrej Vode sa konala medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou. V poradí už 8. ročník bol Memoriálom Jána Ďaláka, bývalého reprezentačnému trénera a zakladateľa armwrestlingu v Trnave. Zvyšok klubu zamieril na prestížne World Police and Fire Game do Rotterdamu. Medailová žatva tak prebiehala súčasne na viacerých frontoch.

Medailami sa to len sypalo

Súťaže Dobrá Voda Cup sa zúčastnilo viac ako 120 pretekárov z 10 krajín Európy. Prišli medailisti z majstrovstiev Európy alebo sveta z Českej republiky, Maďarska, Švajčiarska, Rumunska, Turecka či z Ukrajiny, Gruzínska, Srbska, Poľska. Bohaté zastúpenie malo aj domáce Slovensko. Na súťaži sa zišlo to najlepšie, čo slovenský arm-wrestling môže ponúknuť. Podujatie ponúklo množstvo zaujímavých a napínavých zápasov, ktoré mali všetko čo k pretláčaniu patrí. Rivalita, rešpekt, ale aj priateľstvá.

Za klub Kasprof-security Bul team Orava vybojovali zlato v juniorských kategóriách Jozef Šulc, Adriána Vojtečková, Dominika Barošová a Ema Miterková. Svoju premiéru mala práve Adriána Vojtečková, ktorá hneď siahla na cenné kovy. Jej talent a zápal pre šport sa odrazili vo výsledkoch. Okrem zlatej ľavačky pridala bronz na pravačku. „Vôbec som nečakala, že to tak dopadne. Bola som milo prekvapená, ako som sa umiestnila. Predtým som skúšala pretláčanie iba v škole so spolužiakmi.“ Striebro si vybojovali Stanislav Richter, Jakub Kozák, Denisa Barošová a Natália Richterová.

Pretekárka i ako rozhodca

Barbora Bajčiová získala v najťažšej ženskej kategórii dve zlaté medaily. Okrem súťaženia sa však Barbora postavila k stolu aj ako rozhodca. „Mala som možnosť rozhodovať zápasy so svetovými rozhodcami z Rumunska, ktorí patria k rozhodcom Svetovej asociácie pretláčania rukou (WAF), rozhodujú majstrovstvá Európy alebo sveta,“ hovorí Bajčiová.

„Zatiaľ som na svoj výkon počula len slová chvály. Rozhodovalo sa mi fajn. Dôležité je nemať stres a vedieť si urobiť za stolíkom s pretekármi poriadok. Na Slovensku už rozhodujem nejaký ten rok a rozmýšľala som už aj nad získaním certifikátu rozhodcu WAF a mohla by som rozhodovať tie najvyššie súťaže. Keď človek robí šport s láskou a pokorou, je to omnoho jednoduchšie, ako to robiť nasilu a bez záujmu.“

Miroslav Socha a Peter Kasan v Holandsku. (zdroj: archív klubu)

Úspešné aj Holandsko

O niekoľko tisíc kilometrov ďalej súťažil zvyšok KASprof Security bul team Orava, v krajine tulipánov. Peter Kasan a Miroslav Socha pozbierali medaily na World Police & Fire Game v Rotterdame. „Súťaž bola zorganizovaná na vysokej úrovni, pretekári prišli z celého sveta, z Austrálie, Kanady, USA, Kazachstanu, Brazílie a dokonca aj z Kambodže,“ hovorí Kasan, ktorý získal zlato na obe ruky v kategórii do 90 kg. „Ako slovenská vypráva sme pobrali, čo sa dalo. Kvôli zákazu neprišiel silný ruský a bieloruský tím neprišiel, čo bola škoda pre šport. Ja som veľmi spokojný. Tvrdá práca a systematicky tréning priniesli ovocie a ďalšiu motiváciu do tréningu. Už o rok sú ďalšie hry v Kanade, kde by som chcel obhajovať zlato.“

Vo váhovej kategórii nad 110 kg sa predstavil Miroslav Socha. Na silnejšiu pravačku vybojoval zlato, ľavá ruka stačila na striebro, kde vo finále nestačil na nemeckého súpera.

„Atmosféra bola naozaj skvelá. Páčila sa mi podpora publika, naozaj som si to užil. Posunulo ma to k ďalšej príprave, určite by som šiel aj na budúci rok,“ dodal na záver.