Turisti utekajú za hranice, hotely na Orave hlásia slabú sezónu

Tohtoročné leto sa s predchádzajúcimi nedá ani porovnať.

ORAVA. „To, čo zažil turizmus na Orave za posledné dva pandemické roky, sa tak skoro už asi nezopakuje,“ hovorí Tomáš Dibdiak, majiteľ Hotela Slanica, ktorý stojí na jednom z brehov Oravskej priehrady. Letá boli pre väčšinu prevádzok najsilnejšie za posledných desať rokov. Za všetkým vtedy stáli zatvorené hranice aj strach ľudí cestovať ďalej než pár kilometrov naprieč Slovenskom.

Tento rok nastala opačná situácia. „Ak majú na to, aby dovolenkovali v zahraničí, tak vycestujú. Zdražovanie však stále pokračuje a je aj veľa takých, ktorí si dovolenky dovoliť nemôžu.“

Aj jeho súčasné pomery zasiahli. „Začiatok sezóny bol slabý, teraz máme kapacitu zaplnenú na asi 90 percent a v auguste predpokladám, že to bude znova horšie.“

Letná sezóna nejde podľa predstáv hotelierov takmer po celej Orave. Obavy majú najmä z nasledujúcich mesiacov, boja sa stúpajúcich cien aj ďalšej vlny pandémie.

„Tento rok si stačí len trošku doplatiť a môžete byť v zahraničí pri mori. Slovensko je v každom segmente veľmi drahé,“ hovorí Eliška Zemenčíková z Hotela Palatin v Oravskom Podzámku. Práve to spôsobilo, že tohtoročné leto sa s tými v predchádzajúcich rokoch nedá ani porovnať.

„Teraz máme plno. Je vidieť, že sú celozávodné dovolenky a ľudia húfne využívajú rekreačné poukazy. Toto však bude trvať možno dva týždne a potom to skončí.“ Primárne majú medzi hosťami Slovákov, no nájde sa aj zopár Poliakov.

Ako jediný z opýtaných hotelov si Palatin drží ceny stále rovnaké. Najlacnejšia izba u nich v sezóne vyjde na asi 35 eur. „Snažíme sa zákazníkov si udržať a teraz každý z nich premýšľa nad cenou,“ dodáva.

Na začiatku vyzerala tohtoročná sezóna slabšie aj pre rodinný penzión Orava Village v Oravskej Lesnej. „Ľudia s objednávkami vyčkávali až do poslednej chvíle, možno preto, že nevedeli, čo sa bude diať, ale vplyv na to mohlo mať aj veľké zdražovanie,“ myslí si prevádzkarka Eva Katráková. Teraz je situácia lepšia a kapacity majú naplnené.

Aby však zaujali ešte širšiu klientelu, v tomto roku dorobili wellness v podzemí a v pravidelných intervaloch sa snažia organizovať rôzne podujatia. V posledných júlových dňoch mali napríklad grilovačku so živou hudbou a v auguste ich čaká cyklistický prechod.

Štát veľmi nepomáha

Dibdiak podniká v gastropriemysle 12 rokov, Hotel Slanica vlastní posledných sedem. Najväčší pokles vníma pri poľskej klientele. Kým po iné roky tvorila podstatnú časť, teraz by ubytovaných u nich spočítal na prstoch dvoch rúk.

Výrazne menej ľudí vidí aj v doplnkových službách, k ubytovaniu patrí reštaurácia aj obchod s lokálnymi potravinami. „Niet sa čomu čudovať, vlani sa rodina dokázala najesť za 30 eur, teraz zaplatí aj 70.“

Zdražovanie cítiť aj v cenách za ubytovanie. „My sme v priemere zdvíhali cenu na každej izbe o desať eur,“ hovorí Dibdiak. Kým za ekonomickú izbu zaplatili hostia 35 eur, teraz stojí 45. Noc v apartmáne vyšla na 80 eur, dnes ju predávajú za 120.

„Zdražovanie ešte nie je pre to, že by sa nám zvýšili energie. Aj keď napríklad peletky, ktoré využívame na ohrev vody, kupujeme drahšie aj o viac ako sto percent,“ vysvetľuje. Elektrinu mali na tento rok ešte kúpenú, a tak idú podľa starých cien. „Snažíme sa pripraviť na ťažšie obdobie a najmä na vykurovaciu sezónu.“ Jediná možnosť je na to zarobiť teraz, inokedy v roku sa im to nepodarí. Otázne je aj to, či aktuálna sezóna pomôže nahromadiť dostatočný príjem.

„Uvidíme, čo bude ďalej, stále žijeme, ale nie je to žiadna sláva,“ hodnotí podnikanie v hotelierstve a gastropriemysle v dnešnej dobe. Pandémia im vzala veľa zdrojov, do toho prišiel konflikt na Ukrajine a extrémne zdražovanie.