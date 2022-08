Blato, dážď i pády. Beh Medveďkou pripravil pri premiére nezabudnuteľné zážitky

Na Orave pribudlo ďalšie bežecké podujatie.

VAVREČKA. Orava ako región sa rozbehala. Nerastie len počet bežcov, ale pribúdajú aj nové podujatia. Jedným z nich je Beh Medveďkou vo Vavrečke. Prvý ročník si účastníci poriadne užili, boli doslova zablatení až po uši. Vytrvalý dážď cez víkend a počas pretekov urobil z trate poriadne dobrodružstvo. Šmýkalo sa stúpaním hore i zbehom dole. Našli sa však aj takí, ktorým také podmienky vyhovovali. „Počasie na jedničku, presne také mám rád,“ hovorí Michal Tuka z Nižnej. „Vytrápil som sa, trať bola úžasná trailová.“

Organizátori pripravili okruh dlhý 5,5 kilometra s prevýšením cez 200 metrov. Na hlavnej trati absolvovali bežci dve kolá. Štart bol v strede dediny pri amfiteátri, odkiaľ prebehli účastníci cez uličky až ku kaplnke Panny Márie Lurdskej. Potom nasledovala najnáročnejšia časť trate vedúca po poľných cestách v náročnom dažďom zmáčanom teréne. Po výbehu na najvyšší bod trate nasledoval zbeh k potoku, znova jedno krátke ale strmé stúpanie a zbeh späť do dediny.

V úvode sa sformovala v popredí šestica pretekárov, z ktorých sa postupne vzdialili konkurentom Pavol Bakoš a domáci Martin Buc mladší. Napokon o 34 sekúnd triumfoval bežec z Chlebníc. „Tieto preteky stáli za to,“ hovorí víťaz Pavol Bakoš. „Dve kolá boli veľmi zaujímavé. Ponúkli tiahle kopcovité stúpania, blatistý terén a rýchle zbehy. Tam si bolo potreba dávať veľký pozor. Na deviatom kilometri som sa nevyhol nepríjemnému pádu. Za mnou pretekár mi povedal, že to bol riadny kotrmelec. Našťastie, mal som iba rozbité koleno. Bol to ďalší nezabudnuteľný zážitok Oravskej bežeckej ligy.“

Na treťom mieste dobehol do cieľa domáci Mário Košút z Triatlon teamu Vavrečka, ktorý poznal dokonale každý kúsok trate. „Necítil som sa dobre a nemal som v pláne ani ísť, „hovorí. „Ale bolo to doma a nemohol som chýbať. Chalani išli dobre, tak som to nehrotil. Dával som si pozor v zbehoch, lebo už o piatej som odchádzal do Nórska.“

Medzi ženami podala najlepší výkon Dominika Valková z Rabče, ktorá porazila Máriu Ogurekovú z Námestova a tretiu Alžbetu Mikolajčíkovu z Novote.

Na krátkej trati dlhej 5,5 kilometra zabehli najrýchlejší čas Matúš Štraus z Oravskej Polhory a Alexandra Jadroňová z Ťapešova.

Už v sobotu 6. augusta pokračuje Oravská bežecká liga podujatím v Lomnej.