Preteky berie už ako rodinné výlety, v Košiciach sa stal majstrom Slovenska

Radovan Bíroš preteká už viac ako 20 rokov v horskej cyklistike.

VELIČNÁ. Radovan Bíroš už dokázal na horskom bicykli pozbierať veľa nádherných úspechov, ale majstrom Slovenska sa stal prvý raz. Podarilo sa mu to už v čase, keď berie každé preteky ako rodinný výlet.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Oravaman bol opäť raz oslavou triatlonu Čítajte

Horská cyklistika je väčšia zábava

Tridsaťšesťročný cyklista z Veličnej patrí v súťažnom okruhu horskej cyklistiky medzi veľmi skúsených jazdcov. Premiéru zažil ešte ako žiak na základnej škole. „Nedávno sme so svokrom preberali, koľko to už vlastne jazdím súťažne,“ hovorí Radovan. „Mal som asi 14 rokov, keď som absolvoval prvé preteky. Bolo to na Donovaloch, ale na umiestnenie si veľmi nespomínam. Sa mi zdá, že okolo šiesteho až ôsmeho miesta.“

Ďalej sa dočítate Prečo ho viac fascinuje horská cyklistka pred cestnou?

S čím všetkým sa musel vyrovnať na trati v Košiciach?

Bola to od začiatku jasná jazda za zlatom?

Prečo berie súťaženie už iba ako zábavu?

Kde plánuje najbližšie súťažiť?

Na bicykel ťahal Radovana hlavne otec, ktorý bol a stále je nadšencom cyklistiky. „Som rodákom z Ružomberka a tam mali otec takú partiu, ktorá chodila na rôzne potulky na bicykloch. On ma priviedol k tomuto športu.“

Článok pokračuje pod video reklamou