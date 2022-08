Futbalisti Rabče vypadli aj z druhej pohárovej súťaže

Oravský klub viedol dvojgólovým rozdielom, ale zápas nedotiahol do víťazného konca.

Prezidentský pohár

Rabča – Zborov nad Bystricou 2:2 (2:1), na pok. kopy 2:4

Góly: 24. P. Pikoš (z 11 m), 42. K. Ratica – 44. P. Červeník, 87. A. Kocifaj

Domáci sa dostali do prvej šance v šiestej minúte, no zakončenie smerovalo nad. Potom prevzali hostia iniciatívu a dostávali sa do šancí. Najväčšiu zahodil v desiatej minúte Miroslav Kocifaj, ktorého výborne vychytal Polťák. V 20. min bol faulovaný jeden z hosťujúcich hráčov, loptu si na biely bod postavil Podmanický, ale výborným zákrokom loptu vyrazil Filip Polťák.

O štyri minúty neskôr sa po ruke pískala penalta aj na druhej strane a Rabču poslal do vedenia Pavol Pikoš – 1:0. Po prvom góle sa hralo dlho prevažne medzi šestnástkami bez výraznejších šancí.

V 42. min išli domáci do dvojgólového vedenia. Akciu potiahol po ľavej strane Pikoš a krížnou prihrávkou našiel Kristiána Raticu, ktorý nemal problém trafiť prázdnu časť brány – 2:0. Zborovu sa podarilo ešte do polčasu znížiť, na strelu Petra Červeníka si domáci brankár siahol, ale nedokázal ju vyraziť mimo troch žrdí – 2:1.

Do druhého polčasu vstúpili lepšie domáci. Halfvolej Krivanku skončil vedľa. Po hodine hry hostia takmer využili nedorozumenie v obrane domácich, no, našťastie, stav sa nezmenil. V 69. min mali ďalšiu šancu domáci, no hostí podržal brankár. Potom sa do dvoch šancí dostal domáci Ratica, hlavne individuálna akcia z 84. min volala po góle.

V 86. min si futbalisti Rabče zle prebrali hráčov, strelu z diaľky výborne vyrazil Polťák na roh. Z následného rohového kopu vyrovnal Adrián Kocifaj hlavičkou na 2:2. V následnom penaltovom rozstrele mali viac šťastia hostia zo Zborova nad Bystricou, ktorí ho vyhrali v pomere 2:4 a postúpili do druhého kola Prezidentského pohára. Škoda, že futbalisti Rabče stratili dobre rozohraný zápas a vypadli tak z druhej pohárovej súťaže v priebehu pár dní.

DOMÁCI: F. Polťák – P. Kovaliček, M. Tisoň (82. A. Dziubenko), M. Bajčičák (82. T. Joščák), P. Iskierka (49. J. Fajčák), K. Ratica, P. Pikoš, J. Sroka (82. Michal Slovik), P. Krivanka, S. Kekeľák, F. Pienčák (53. A. Macala)

