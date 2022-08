Oravská Jasenica ostáva verná svojej filozofii

Nováčik V. ligy Sever sa chce vyhnúť záchranárskym prácam.

Oravská Jasenica patrila na prestupovom trhu medzi najmenej aktívne. Ostáva verná svojej filozofii, aj preto neprichádza do mužstva dospelých žiadny nový hráč. „Našou cestou sú odchovanci,“ hovorí predseda klubu Juraj Feranec. „Verím, že je správna. Pre nás je dôležité, že všetci chlapci sú zdraví a pripravení hrať.“ Jedinou hráčskou zmenou bol počas leta prestup Tomáša Hollého do Bobrova, ktorý tam už hosťoval v jarnej časti uplynulého ročníka.

Oravan sa v minulej sezóne tešil z postupu, ktorý nezažil od roku 2006. Zverenci Ivana Rusnáka skončili druhí, čo im napokon zaručovalo po reorganizácii miestenku o súťaž vyššie. I napriek tomu došlo pri trénerskom kormidle k zmene.

Od novej sezóny povedie mužstvo dlhoročný tréner mládeže Dušan Kaprálik. Ivan Rusnák sa stal šéftrénerom mládeže. „Je to dlhšie pripravovaný krok, ktorý veríme, že nás opäť posunie ďalej. Dušan pozná hráčov dokonale. Tréningy sú výborné. Verím, že divákom sa futbal bude páčiť,“ povedal Juraj Feranec, ktorý pomohol v minulej sezóne mužstvu aj na ihrisku. Na jeseň sa však zranil a už do diania nezasiahol. „Koleno ešte potrebuje rehabilitovať. Trvá to dlhšie, ako som si myslel. Vek neoklameš. Myslím si, že skôr už na ihrisko nevybehnem. Uvidíme.“

Oravan ako nováčik súťaže vstupuje do sezóny 2022/2023 s pokorou. „Verím, že sa vyhneme záchranárskym prácam, a potešilo by ma, keby pribúdalo divákov na tribúnach.“