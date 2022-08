Tvrdošín bude mať znova najvyššie ciele, menší problém bude s legionármi

Počas letnej prestávky nastalo v klube viacero zmien. Netýkali sa iba hráčov.

Novinky z futbalového klubu ŠK Tvrdošín začíname asi tou najpozitívnejšou správou. Na ihrisku prebehlo viacero zaujímavých rekonštrukčných prác. „Urobilo sa zavlažovanie a odvodnenie hlavnej hracej plochy,“ hovorí prezident klubu Peter Machunka.

„Ihrisko sa takisto kompletne vypieskovalo. Použilo sa 200 ton piesku. Som veľmi šťastný a hrdý, že sa to podarilo. Získali sme 12-tisíc eur od Slovenského futbalového zväzu. Celkovo to stálo 25-tisíc eur, ostatné peniaze išli z mestských zdrojov. Výsledok stojí za to. Je radosť sa pozerať na ihrisko, keď sa zavlažuje. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli.“

Nečakané odchody

Prestupové obdobie prinieslo v Tvrdošíne viacero nečakaných odchodov. Mužstvo opustil najlepší strelec Roman Repka (Chlebnice) a pilier stredovej formácie Milan Sirota (Trstená). Tieto dva odchody prekvapili nejedného fanúšika. Zaskočený ostal aj Peter Machunka. „Ich odchody sa ma hlboko dotkli,“ hovorí.

