Kam vyraziť na Orave do 7. augusta

Nájdite si čas na voľný čas. Prehľad podujatí na najbližšie obdobie.

1. - 3. AUGUSTA

Rullers open

Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie

Turnaj vo florbale

Usporiadatelia: Rullers Dolný Kubín, mesto Dolný Kubín

1. – 8. AUGUSTA

Letný tábor pre mladých – Dubova Colonorum

Sedliacka Dubová, Areál Kostolíka sv. Kozmu a Damiana

Mládežnícka aktivita pri reštaurovaní zrúcaniny starého kostolíka, atraktívne dni pre záujemcov z radov mladých na kostolíku - práca, zábava, hry, modlitba.

Usporiadateľ: OZ Dubova Colonorum

Článok pokračuje pod video reklamou

5. AUGUSTA

Tajomný hrad

Oravský Podzámok, Oravský hrad

Večerná prehliadka pre deti (repríza)

Usporiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

5. AUGUSTA

Dračí príbeh

Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie

Účinkuje Divadelný spolok Prievidza - blázniví umelci s poriadnou dávkou divadelnosti (17.00 h).

Usporiadateľ: MsKS Dolný Kubín

5.– 7. AUGUSTA

Podroháčske folklórne slávnosti

Zuberec, Oravský Biely Potok

46. ročník medzinárodného folklórneho festivalu s pestrým folklórnym programom a vzdelávacími aktivitami v oblasti folklórnej hudby, tanca s tanečnou veselicou a remeselným jarmokom.

Usporiadatelia: obec Zuberec, Múzeum oravskej dediny, Oravské kultúrne stredisko a ďalší

6. AUGUSTA

NeXT

Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie

Koncert (17.00 h).

Usporiadateľ: MsKS Dolný Kubín

6. AUGUSTA

Koncert domácej legendárnej kapely

Oravská Polhora

Koncert, prezentácia tradičných jedál.

Usporiadateľ: obec Oravská Polhora

6. – 7. AUGUSTA

Orava alternative 2022

Podbiel, Františkova huta

11. ročník hudobného festivalu v nádhernom prostredí Františkovej huty. V programe vystúpia: VALAR, EREMYST, RAZ-2-TRY, ANTHOLOGY, MINDBLOWER, NOT PROMISING CASE, ALL AGAINST NOTHING, POSLEDNÁ ŠANCA (EX-KREDENC).

Usporiadatelia: Orava Rockfest, Terézia Drozdová a Denis Dedinský

6. – 7. AUGUSTA

Off road Vitanová 2022

Vitanová

Súťaž zručnosti vodičov.

Usporiadateľ: OZ Asistenčný tím Orava

7. AUGUSTA

Kaufland detský festival

Námestovo, Nábrežie Oravskej priehrady

Festival pre deti a rodičov. Vystúpenia, koncerty, vzdelávanie, športové aktivity, varenie.

Usporiadatelia: Kaufland, agentúra 8P, agentúra Be Cool, mesto Námestovo



7. AUGUSTA

Divadlo na hrade

Oravský Podzámok, Oravský hrad

Pri príležitosti XXXI. ročníka Divadla na hrade pripravilo Oravské múzeum divadelné popoludnie pre všetkých malých aj veľkých milovníkov divadla. Vystúpenia pre celú rodinu spestria nedeľné chvíle strávené na nádvorí. Usporiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

7. AUGUSTA

Veselovská nedeľa – Deň obce

Oravské Veselé

Tradičné stretnutie Veselovčanov.

Usporiadateľ: obec Oravské Veselé