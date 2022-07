Habovka a Oravské Veselé B poskladali silné mužstvá, záujem o postup hlásia viaceré kluby

Najnižšia oravská súťaž bude mať v novom ročníku trinásť účastníkov.

Habovka sa na jar odhlásila, ale do novej sezóny poskladala zaujímavý káder, ktorý môže atakovať popredné priečky. (Zdroj: Tomáš Ferenčík)

TJ Družstevník Vitanová

Klub vstupuje do novej sezóny so skromnými ambíciami. Náš cieľ je pohybovať sa v strede tabuľky a hrať futbal, ktorý bude baviť hráčov aj divákov. Žiaľ, práca v zahraničí našich hráčov nám zväzuje ruky. Máme množstvo kvalitných chlapcov, no pracujú mimo Slovenska a na zápasy chodia veľmi zriedka.

Na trvalé prestupy sme dotiahli hráčov – Lukáš Janiga, Jaroslav Bebej, Patrik Miklušek a úplne novú tvár Marek Kysel. Prví traja hrali u nás aj minulú sezónu. V riešení sú ešte dvaja hráči. Do kádra nám pribudlo aj zopár dorastencov.

Čo sa týka mládeže, tak sme prihlásili kategórie U11 aj U13. Verím, že nám opäť vyrastie zopár šikovných futbalistov. Talent tam určite je. Ďalšou našou prioritou je závlaha ihriska. Je to cieľ, ktorý zatiaľ vyzerá veľmi sľubne. Ihrisko potrebuje závlahu a to čím skôr. Dúfam, že naši fanúšikovia sa na novú sezónu veľmi tešia a vidíme sa spoločne na štadióne. Ján Ševc

TJ Blatná Habovka

Po predchádzajúcej sezóne, v ktorej sme sa museli pre nedostatok hráčov odhlásiť zo súťaže, sme sa rozhodli opätovne prihlásiť družstvo dospelých. Prestávka medzi sezónami bola krátka a času na riešenie organizácie mužstva veľmi málo.

Ďalej sa dočítate Aké zaujímavé posily získala Habovka?

V ktorom klube nie je priaznivá situácia s mužským futbalom?

Aké veľké brankárske meno dotiahla Oravská Lesná?

Kto hlási postupové ambície?

Ktorí hráči budú ťahúňmi B-družstva Oravského Veselého?

Vasiľov takmer komplet prebudoval mužstvo. Kto sú nové tváre?

Aké novinky a zaujímavosti majú ostatné kluby?

Napriek tomu sa nám podarilo mužstvo poskladať. Veľmi nás teší, že všetci chlapci prejavili záujem stále hrať. Okrem toho sa vrátili domáci hráči, ktorí pôsobili v iných tímoch a pribudli aj zaujímavé posily.