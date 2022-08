Peter: Čím viac vo mne zrelo to, že som gej, tým viac som sa nenávidel a hnusil sa sebe samému

Ak by ostal na Slovensku, fyzických útokov by zažil oveľa viac.

NIŽNÁ. Autá ani zadok spolužiačky ho nikdy nezaujímali a kým rovesníci počúvali tvrdý rock, jemu sa páčila Britney Spears. Približne v piatich rokoch zistil, že pri pohľade na chlapcov cíti niečo iné než väčšina. Prešiel si šikanou, depresiami aj myšlienkami na samovraždu. Dnes Peter Bečka na rodinných oslavách pri otázke, či má frajerku, hrdo odpovedá áno, mám, frajera.

Ak by ste mali o sebe povedať, kto ste, čo by ste povedali?

Volám sa Peter Bečka, mám 22 rokov a pochádzam z Nižnej. Od malička som obdivoval prácu lekárov a sestričiek a aj som to vždy chcel študovať, no veľmi ma bavilo umenie, tak som sa vybral týmto smerom.

Chodil som na odbor propagačná grafika, s ktorým by som veľkú budúcnosť na Slovensku asi nemal, dokonca ho práve preto rok po mojom ročníku zrušili. Mal som ambíciu ísť aj na vysokú školu, ale asi len kvôli študentskému životu. Nakoniec som pred troma rokmi odišiel do zahraničia, aktuálne som v Anglicku a pracujem v opatrovníctve. Nie som síce lekár a ani sestrička, ale robím to, čo som vždy chcel. Je to síce náročná práca, ale krásna.

Rád tiež rozprávam, som veľmi úprimný a spoločenský, hoci si často užívam aj samotu.

Vo svojej definícii ste vôbec nespomenuli, že ste gej.

Keď to otočím na druhú stranu, tak som sa nikdy nestretol s tým, že by niekto v úvode povedal: ahoj, volám sa Martin a som heterosexuál, preto ani ja nemám potrebu prísť, podať niekomu ruku s tým, že som Peter a som homosexuál.

Pri heterosexuáloch sa ich orientácia berie normálne, a tak by to malo byť aj pri homosexuáloch, aj keď sa to tak v spoločnosti stále neberie. Keď sa ma to však niekto priamo opýta, tak s tým nemám problém.

Poďme sa vrátiť späť do detstva. Aké ste ho mali?

Detstvo bolo skvelé a veľmi rád naň spomínam. Žili sme v dome spolu so starými rodičmi a okolo seba sme mali takú menšiu farmu, kde sme chovali prasatá, sliepky aj kozy. O dva domy ďalej býval bratranec, s ním a aj s kamarátmi sme stále lietali kdesi po vonku. Aj keď, pracoval som na statku, otec na to veľmi dbal.

Najmä mamina strana je silno veriaca a musel som preto chodiť do kostola, hoc som nechcel a videl, že ľudia po vyjdení z neho robia presný opak toho, čo farári kážu. Birmovka bol pre mňa v tomto smere veľmi kritická, bol som do niečoho donútený a vôbec to nevychádzalo zo mňa.

“ Bol som presvedčený, že som psychický chorý a cítim niečo, čo je proti prírode. Neskôr som si myslel, že mám traumu z detstva, len som za ten svet nevedel prísť na to, akú a čo sa mi stalo, pretože som vyrastal úplne normálne. „ Peter Bečka

Celkovo ma mama vychovávala veľmi prísne, musel som robiť len to, čo sa povedalo a iné som nesmel. Cítil som tiež veľký tlak, vedel som, že v budúcnosti si musím nájsť ženu, založiť si rodinu, mať deti, postaviť dom a starať sa o nich, aj keď som to tak vôbec necítil a ani nechcel.

S nástupom na základnú školu sa spájajú prvé ozajstné priateľstvá a lásky.

Ja som bol celkom zakríknuté dieťa, takže veľa kamarátov som nemal a ak aj áno, tak najmä z radov žien. S chlapcami som si veľmi nemal čo povedať, zaujímali ich prsia, zadky a autá, a to šlo celé úplne mimo mňa. Kým oni počúval tvrdý rock, mne sa páčila Britney Spears. Pre mnohých som bol lámač ženských sŕdc.

Čo sa týka prvých lások, tak áno, páčili sa mi aj dievčatá, ale skôr to bolo len o tom, že som vtedy ešte nevedel, kto som. Aj keď mi to je dnes smiešne, mojou prvou platonickou láskou bol Zac Efron z Hight School Musical.

Pamätám si na moment, kedy som cítil, že je niečo u mňa iné ako má väčšina. Mal som asi päť rokov, sestra vtedy zbierala časopis pre tínedžerov, na ktorého obálke boli často muži a ja som sa na nich rád pozeral, pričom sa vo mne niečo pohlo. Ten pocit som nevedel presne identifikovať, ale dnes viem, že je to asi niečo ako keď vidí žena pekného muža, muž peknú ženu alebo aj gej pekného geja. Zároveň prišla vlna ďalších pocitov a myšlienok, z ktorých som len vedel, že niečo takéto rozhodne nemám cítiť a je to nesprávne.

Lámač ženských sŕdc mi príde ako tá najmenej boľavá možnosť zo všetkých, ktoré mohli od detí prísť.

Neostalo to len pri tom. Kým jedna skupinka kričala toto, vzápätí na to reagovala druhá, že som teploš, buzna a gej. To, že som mal veľmi tenký hlas ich v tom len podporovalo.