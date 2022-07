Rozhodol jediný gólový moment, ďalej ide Liesek

Slovenský pohár vo futbale je pre oravské kluby vždy zaujímavou príležitosťou.

V Slovenskom pohári vo futbale sa po Vavrečke predstavili ďalšie oravské kluby. V priamom súboji úvodného predkola sa proti sebe postavili Rabča a Liesek. Pre domácich išlo o premiéru v tejto súťaži.

Už v piatok 29. júla si môžu vychutnať fanúšikovia ďalší zápas Slovenského pohára. Do Oravskej Jasenice pricestuje Čadca. Výkop je o 17.30 h. Veľký šláger sa chystá na nedeľu, keď sa uskutoční derby medzi Chlebnicami a Dlhou nad Oravou (16.00 h).

Rabča – Liesek 0:1 (0:0)

Gól: 59. M. Kubás

V Rabči sa hral hneď od úvodu krásny futbal, ktorý sa početnej diváckej návšteve musel páčiť. Už po pár sekundách domáci Filip Pienčák strelou tesne minul bránku Liesku. V tretej minúte sa prihlásili o slovo aj hostia, ale Polťák bol na mieste a strelu vyrazil. O minútu zakončoval v sklze domáci Krivanka len do pripraveného Michalku. V 10. min sa dostali po odrazenej lopte zo štandardky opäť do zakončenia hostia, no Polťák strelu chytil.

V 19. min sa po rohu dostal k zakončeniu Milan Tisoň, no jeho hlavička mierila tesne nad bránu Liesku. V 26. min mal dobrú pozíciu domáci Pikoš, no loptu poslal vysoko nad svätyňu hostí. V 28. min mali domáci dve gólové šance. Najskôr strelu Pienčáka vyrazil Michalka na roh a následne sa k odrazenej lopte dostal Ratica a strelou z diaľky opečiatkoval brvno. Na opačnej strane domácich znova podržal brankár, ktorý zachytil rýchly útok Liesku z ľavej strany.

Po zmene strán sa hral opäť aktívny futbal pred oboma šestnástkami. V 52. min strelu Krivanku do stredu brány poľahky chytil Michalka. O chvíľu sa dostal do veľkej šance hosťujúci Kubás, no Polťák ani teraz nekapituloval. V 56. min z priameho kopu pekne vystrelil Pikoš, jeho strela našla pripraveného brankára Liesku. V 58. min videli diváci jediný gólový moment stretnutia. Rýchlu akciu z pravej strany zakončil presnou strelou Martin Kubás – 0:1.

V nasledujúcich minútach mali viac z hry hostia z Liesku, no výraznejšiu gólovú šancu diváci nevideli. Domáci mohli vyrovnať v 82. min, keď po centri Raticu hlavičkoval jeden z domácich hráčov tesne vedľa. V 88. min bol po druhej žltej karte vylúčený hosťujúci Matúš Hrkeľ a Rabča vrhla všetko do útoku. V 90. min Pikoš z priameho kopu mieril len do múru. V nadstavenom čase mal ten istý hráč najväčšiu šancu na vyrovnanie. Jeho zakončenie nožničkami, nanešťastie pre domácich, skončilo len na pravej tyči Michalkovej brány.

Postup do prvého kola Slovnaft Cupu si tak vybojovali zaslúžene hostia z Liesku, ktorí si zaslúžia pochvalu za pekný a férový zápas, ktorý mohol skončiť aj iným výsledkom ako najtesnejšou výhrou hostí.

DOMÁCI: F. Polťák – P. Kovaliček, M. Tisoň, M. Bajčičák, P. Iskierka, K. Ratica, P. Pikoš, M. Slovik, J. Sroka, P. Krivanka, F. Pienčák

HOSTIA: O. Michalka – M. Hrkeľ, M. Špulier, M. Vavrek, A. Rajčáni, N. Lanďák (90. V. Šinál), D. Hrkeľ (78. T. Hrkeľ), P. Hrkeľ, P. Jendroľ (84. G. Motýľ), M. Kubás, M. Margeťák (46. A. Šuvada)

ŽK: P. Kovaliček, P. Krivanka – M. Vavrek, M. Hrkeľ, P. Jendroľ, O. Michalka

ČK: M. Hrkeľ (po 2. ŽK)

