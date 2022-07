Odhodlanie bežcov v Bobrove nezastavila ani búrka. Muži ponúkli strhujúci finiš

Najbližšie sa konajú premiérovo preteky vo Vavrečke.

BOBROV. Oravská bežecká liga mala dva víkendy voľné, no tie rýchlo prešli a konali sa už v poradí ôsme preteky. Ďalšie body do celkového poradia mohli pretekári získať v Bobrove, kde sa konal Jakubovský beh miestnym chotárom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kuzmínovo má nových rekordérov. Organizátor predpovedá najkrajší scenár pre budúci ročník Čítajte

Poriadne vrásky na čele narobilo organizátorom počasie. Kvôli horúčave zvolili večerný čas štartu o 18. hodine. To bol výborný nápad, no ten narazil na ďalšiu silu prírody. Pred štartovým výstrelom sa spustil silný lejak. Keďže na oblohe sa aj blýskalo, organizátori posúvali štart. Bezpečnosť pretekárov je vždy prvoradá. O siedmej večer sa počasie umúdrilo a preteky mohli začať. Bežcov nečakalo nič jednoduché, lebo trať dostala nové dimenzie.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Dlhé čakanie a netrpezlivosť nám určite náladu nepokazili. Pre dobre oblečeného bežca neexistuje zlé počasie. Aj keď bol terén, aký bol, preteky sme si užili,“ povedal Pavol Bakoš z Chlebníc, ktorý prehral záverečný šprint o prvenstvo s Martinom Rusinom. „Celú trať sme spolu kecali, aj sme trošku zle odbočili. Vyhral neúnavný a skúsenejší Martin.“

Martin Rusina si preteky takisto užil. „Bežalo sa fajn. Horšie to bolo, keď sme vybehli na lúku. Tam to bolo rozmočené a blatisté. Ja som v tom počasí bežal na pohodu. Nechcel som sa zraniť. Finálový 300-metrový šprint bol po tráve. S Paľom sme si nič nedarovali. Šli sme naozaj naplno. Čakal som, kto sa pošmykne. Bola to fakt divočina. Chvíľku viedol on, chvíľu ja. Nakoniec som bol o pol nohy skôr ako súper. Fotka ako na Tour de France.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Florbal v Tvrdošíne prežíva ťažké chvíle. Dvojnásobné majsterky Slovenska opúšťajú extraligu Čítajte

Podľa výsledkovej listiny bol rozdiel iba desatina sekundy. Tretí finišoval na dlhej desaťkilometrovej trati Miloš Magerčák zo Suchej Hory. Najrýchlejšou ženou bola podľa očakávania Jarmila Kakusová zo Zákamenného. Druhá finišovala Mária Ogureková a najlepšiu trojku uzatvárala Kristína Kolčáková (Bobrov).

Na trati dlhej 6,5 kilometra zvíťazil Dolnokubínčan Michal Strežo pred Matúšom Štrausom z Oravskej Polhory a domácim Jurajom Kurjákom. Najlepšou ženou bola Michaela Jendroľová z Klina. Nasledovala Lea Jendroľová (Klin) a Marcela Tropeková (Rabča).

Najbližšie čaká bežcov na Orave úplná novinka, a to Beh Medveďkou vo Vavrečke. Uskutoční sa v nedeľu 31. júla. Žiaci začínajú o 11.00, dospelí 11.30 hod.

Súvisiaci článok