Dvaja Oravci si zahrajú na prestížnom turnaji. Je to niečo neskutočné, zhodli sa obaja

Jeden hráva v Nitre, druhý zas oblieka dres Trenčína.

Turnaj hráčov do 18 rokov pod názvom Hlinka Gretzky Cup sa bude tento rok hrať v kanadskom meste Red Deer. Do poslednej fázy prípravy sa v Poprade zapojilo dokopy 28 hráčov, z nich tréneri poslali domov trojicu Theo Kiss, Alex Čajkovič a Martin Sluka.

Oravských fanúšikov môže tešiť, že v záverečnej nominácii sa ocitli mená Juraja Pekarčíka a Ľuboša Stahoňa.

„Pocity po nominácií sú neskutočné,“ hovorí 16-ročný Pekarčík, ktorý na klubovej úrovni hráva za HK Nitra. „Som veľmi rád, že sa mi podarilo dostať sa na takýto známy turnaj, kde sa chodí pozerať veľa skautov z NHL. Budem robiť všetko pre to, aby som sa ukázal. Na prvom mieste je, samozrejme, úspech s tímom. Som veľmi rád za takúto príležitosť.“

Radosť z nominácie neskrýva ani Stahoň. „Veľmi si to užívam. Som rád, že sa mi podarilo dostať sa do nominácie. Bude veľkým zážitkom zahrať si pred vypredanou halou a skautmi. Ale to je len prvý krok, musíme podať výborný tímový výkon, aby boli fanúšikovia na nás hrdí,“ povedal útočník Dukly Trenčín. A čo hovorí rodák z Klina na to, že sú v nominácii dvaja Oravci? „Je to niečo neskutočné. S Jurom sme spolu hrali na Altise, neskôr v Martine. Veľmi dobre sa odmalička poznáme, vždy sme sa ťahali a som rád, že sme v nominácii obaja.“

Slováci ešte pred turnajom odohrajú prípravný zápas s USA, neskôr sa v A-skupine stretnú postupne so Švédskom, s Kanadou a so Švajčiarskom. Na turnaji budú obhajovať strieborné medaily z minuloročného turnaja v Piešťanoch.