V Dubnici dostal nováčik druhej ligy lekciu z efektivity

Dolný Kubín nezažíva najvydarenejší vstup do sezóny. Zatiaľ nezískal ani bod.

II. liga

Dubnica n. Váhom - Dolný Kubín 3:0 (2:0)

Góly: 30. Pagáč, 44. Matúš (z 11 m), 76. Kramár

Po domácej nešťastnej prehre s Pohroním sa musel Dolný Kubín skloniť pred ďalším súperom. Proti Dubnici nebol určite horší na ihrisku, no doplácal na koncovku.

Od úvodu boli náznaky šancí na oboch stranách. Na tej hosťujúcej mal najväčšiu v 28. min Lukáčik. Po centri zo strany prudko zakončil, ale brankár reflexívne vyrazil na roh. O dve minúty mali veľkú príležitosť aj domáci, ktorí ju aj využili. Presadil sa voľný Pagáč.

V 37. min vyslal strelecký pokus na Baláža Rodrigo, ale ten krásne stiahol loptu. Brankár Kubína bol pohotový aj o pár minút, keď vystihol dobrú prihrávku.

V 40. min sa však Baláž nevyznamenal. Neskoro vybehol na šestnástku, zasiahol hlavičkujúceho Elvisa a rozhodca odpískal pokutový kop. Oboch museli ošetrovať, Elvisa dokonca striedali. Jedenástku premenil Matúš a Dubnica viedla 2:0. Ešte v prvom polčase mohol znížiť Kubík, ale Vavrúš si držal čisté konto. Následne z rohu sa uvoľnil Otruba, no jeho dobrá lopta nenašla v pokutovom území adresáta.

Po zmene strán mohol Dolný Kubín vrátiť do zápasu Kolorédy. Išiel sám na bránu, ale loptu trafil len do Vavrúša. O desať minút mohlo udrieť aj na opačnej strane. Švec vycvičil obranu, no jeho pokus išiel tesne nad. V 66. min mal oravský klub najbližšie k vyrovnaniu. Machajov center išiel do brankára do žrde a naspäť do náručia. Potom nasledovala najsilnejšia desaťminútovka hostí, no vytúžený gól neprišiel.

A tak padol tretí na opačnej strane a stál za to. Krámar bombou od tyče nedal brankárovi žiadnu šancu. V 82. min predviedla akciu trojica Bača, Otruba, Kolorédy, ale zakončenie išlo nad bránu. Dolnému Kubínu nebolo súdené v tomto zápase skórovať a tak druhý zápas prehral jednoznačne 3:0.

HOSTIA: Baláž – Sopúch, Ončák, Lupták, Janec, Zemko (62. Bača), Lukáčik, Kubík (62. Köröš, Otruba, Machaj (76. Karas), Kolorédy

ŽK: Cyprian – Baláž, Zemko, Machaj

POVEDAL PO ZÁPASE

Tréner Dolného Kubína Ladislav Pecko: Je to pre nás náročný štart do sezóny. Dostávame lekciu z efektivity ako sa z ničoho dajú dať tri góly. Chalani sa musia zo zápasu poučiť. Po dvoch góloch už domáci zápas kontrolovali. V druhom dejstve máme veľkú šancu, ideme na bránu, no nedáme. Naši chlapci nie sú horší. Dôležité je však aj nedostávať góly a hlavne streliť v zápase prvý, ktorý nás nabudí.

