Kluby si odhlasovali viacero zmien, bude aj nová mládežnícka kategória

Pred novým ročníkom sa už tradične konal Aktív Oravského futbalového zväzu.

Oravské futbalové kluby a oddiely si odhlasovali viacero zmien, ktoré sa týkajú hlavne mládeže. Zástupcovia sa stretli na aktíve Oravského futbalového zväzu (OFZ) pred začiatkom nového ročníka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na prestupovom trhu to žilo. Hráči na Orave menili kluby jedna radosť, výpredaj v Námestove Čítajte

Dve súťaže dospelých budú mať dokopy 27 účastníkov. Najvyššiu VII. ligu bude tvoriť 14 tímov. Nováčikom bude ŠK Sedem a Oravský Biely Potok. V nižšej VIII. lige bude nepárny počet 13 klubov. V každom kole si jeden oddýchne. Neprihlásilo sa Mútne, naopak vrátila sa Habovka a B-družstvo vytvorilo Oravské Veselé. Obe súťaže štartujú už budúci víkend 30. a 31. júla, o týždeň skôr ako zápasy Stredoslovenského futbalového zväzu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pod hlavičkou OFZ bude od novej sezóny 2022/2023 premiérovo päť mládežníckych súťaží. I keď to nevyzeralo nádejne, napokon našli kluby dohodu aj v kategórii do 9 rokov. V prvom ročníku sa zahrá sedem družstiev – Oravská Jasenica, Klin, Nižná, Oravské Veselé, Oravská Lesná, Liesek a Zázrivá. Viac približuje Juraj Feranec, člen Športovo-technickej komisie OFZ. „Všetci hráči budú musieť mať registračky. Mali sme debatu, či hrať alebo nehrať na výsledok. Napokon sme sa zhodli, že budeme. Zápasy bude pískať laik, ktorý prejde školením. Hracím časom bude streda, ale kluby sa môže dohodnúť aj na zmene.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Majster veril v ďalší šťastný koniec, malá dedinka pod Roháčmi si postup musela vydrieť Čítajte

Súťaž do 9 rokov začne rovnako ako prípravka U11 na prelome augusta a septembra. Aj v tejto kategórii dochádza k zmene. Dôvod je jasný. Chlapci potrebujú hrať viac zápasov. Ten sa po novom zdvojnásobí, no zachová sa turnajová forma. „Mám z toho veľkú radosť, že sa kluby takto dohodli,“ hovorí Feranec. „Na jeseň tak chlapcov nečakajú tri turnaje, ale šesť.“ Všetky skupiny by mali byť trojčlenné, okrem dvoch. Obe budú tvoriť Oravská Jasenica, Klin, Mútne a Oravská Lesná. Všetky menované kluby totiž vytvorili aj B-družstvá. V rovnaký deň tam budú na jednom ihrisku vždy prebiehať dva turnaje.

Poslednou novinkou je kategória mladších žiakov do 13 rokov. Prihlásilo sa 15 družstiev a na stole boli tri návrhy, akým systémom hrať. Napokon zvíťazil tretí. „Vytvorili sa dve skupiny,“ približuje Feranec. „Kluby sa stretnú v skupine dvakrát. Potom sa vytvoria nadstavbové skupiny. Spoja sa štyria najlepší z jednej i druhej skupiny a z nich zíde potom majster Oravy.“

Súťaž U13 štartuje 13. augusta, rovnako ako dorastenci U19. Najskoršie začínajú starší žiaci U15. Úvodné kolo odohrajú v sobotu 30. júla. Prihlásených je až 16 družstiev.

Súvisiaci článok