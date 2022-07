Florbal v Tvrdošíne prežíva ťažké chvíle. Dvojnásobné majsterky Slovenska opúšťajú extraligu

Družstvo senioriek bolo súčasťou najvyššej slovenskej súťaže od roku 2008.

FBK Tvrdošín nečakane končí v ženskej florbalovej extralige. Klub nepodal prihlášku do novej sezóny. „Ťažko sa mi to hovorí, ale je to bohužiaľ tak,“ hovorí predseda klubu Milan Burdeľ. „Ja osobne som po uplynulej sezóne skončil ako tréner žien. Moje práca mi nedovoľuje sa venovať takejto súťaži čo i len na 50 percent. To sa odzrkadlilo aj uplynulú sezónu v celkovom postavení v tabuľke.“ Tvrdošínske florbalistky skončili na poslednom mieste. Získali iba šesť bodov za dve víťazstva.

Chceli extraligu udržať

Ženský florbal v Tvrdošíne bol súčasťou extraligy od roku 2008. Hneď v prvom ročníku skončilo družstvo na piatom mieste a ukázalo veľký potenciál do ďalších sezón.

Najkrajšie časy prišli v rokoch 2014 a 2015, kedy dievčatá pod vedením Michala Cvancigera získali dva majstrovské tituly. Aj pre bývalého trénera je rozhodnutie klubu veľké prekvapenie.

