Bežec z Chlebníc nechal konkurenciu na Turci ďaleko za sebou

Oproti minulému roku sa zlepšil o viac ako tri minúty.

BLATNICA Pavol Bakoš z Chlebníc sa po roku znovu postavil na štart behu Gaderskou dolinou na Turci. „Vlani som zdolal trať za 58:49 min a veľkým trápením,“ povedal.

Tento rok to bol v podaní nášho športovca úplne iný výkon. Od štartu do cieľa predviedol sólo jazdu. Nikto mu nedokázal konkurovať na trati dlhej 16,5 kilometra s prevýšením 250 metrov. „Keďže som sa minulý rok vytrápil, tento rok to išlo o niečo ľahšie. V miernom dlhom stúpaní som zvolil rozumnejšie tempo, aby ostala energia aj na zbeh, ktorý nemám až v tak v obľube. Na ôsmom až deviatom kilometri nastalo chvíľkové ťažšie dýchanie, ale hneď to aj prešlo. Všetko vyšlo podľa predstáv.“

Pavol Bakoš sa zlepšil oproti vlaňajšku o takmer tri minúty. Mal úžasné tempo na kilometer 3:23 minúty. Druhý v poradí zaostal za naším rýchlikom o viac ako sedem minút. „Preteky krásnou Gaderskou dolinou dopadli proste na výbornú. Krásna príroda, super ľudia i organizácia. Rýchla trať preškolí každého bežca. S výkonom som určite veľmi spokojný, keďže v týždni som mal problémy s natiahnutým lýtkom. Preto som aj vynechal Vertical Kuzminovo.“

