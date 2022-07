Gynekologička: Medicína zázraky nepozná. Nepochopiteľné situácie odrážajú naše slabé vedomosti

Je dôležité, aby pacientky pristupovali k problému ako k rébusu, ktorý treba vyriešiť.

NÁMESTOVO. Petru Turňovú počas štúdia medicíny k odboru gynekológia priviedlo vlastné tehotenstvo, dnes je za to rada. Aktuálne sa venuje prenatálnej diagnostike, ktorá rodičom dáva informáciu o stave plodu aj možnosť rozhodnúť sa, či v gravidite budú pokračovať ďalej. V prenatálnej diagnostike sa stala dokonca treťou najlepšou na svete.

Vo svojom okolí pozorujem vysoký nárast prípadov, kedy majú ľudia problém počať. Podľa doktorky Ivety Švecovej je to jeden zo siedmich párov. Mnohí hovoria o pandémii neplodnosti.

Nuž, či je to pandémia, úplne povedať neviem. Je však pravda, že skutočne pribúda počet párov, ktoré majú problém s dosiahnutím tehotenstva a porodením zdravého potomka.

“ Žiaľ, ani v súčasnosti nevieme presne, prečo prebiehajú potraty. V niektorých prípadoch je možné znížiť riziko napríklad podaním liekov, ale zabrániť mu sa nedá. „ Petra Turňová

Odjakživa sa plodnosť prisudzovala žene a problém sa poväčšine hľadal iba v nej. Až v posledných rokoch sa častejšie spomína aj napríklad klesajúci počet spermií u mužov. Kde hľadať príčinu neplodnosti v súčasnosti?

Sterilita sa definuje hlavne ako problém celého páru. Áno, následne sa dajú rozdeliť jednotlivé zjavné príčiny, ale problém je nutné vnímať v širšom kontexte. Štatisticky je približne 35 percent príčin sterility otázkou ženského faktora a rovnako tak aj toho mužského, v 20 percentách je to spoločný faktor a v 10 percentách dôvod nie je známy.

Priemerný vek prvorodičky v rámci Európskej únie je približne 29 rokov. Pravdepodobne je jednou z najčastejších príčin neplodnosti u žien aj vyšší vek. Kedy je namieste riešiť otázku plodnosti?

Každá pacientka by mala mať informáciu o poklese schopnosti otehotnieť so stúpajúcim vekom hlavne od svojho gynekológa. Často ku mne prichádzajú ženy s poruchou menštruačného cyklu a už vtedy je zjavné, že zrejme bude problém aj s prípadným tehotenstvom. Samozrejme, nie je treba hľadať za každou poruchou cyklu aj tento problém, no v zásade nám niekedy telo dáva indície. Pokiaľ má žena 35 rokov a pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku do jedného roka nedôjde k otehotneniu, je nutné problém riešiť. Ak má žena nad 35 rokov, tento interval je pol roka.