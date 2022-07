Cestujú autobusom a zvažujú aj druhú prácu. Oravci zdražovanie cítia

Ľudia sa sprchujú kratšie aj perú na nočnom prúde.

ORAVA. „Keď nám prišiel účet za vodu, musela som pritvrdiť a zatrhnúť dlhé státie pod tečúcou sprchou,“ hovorí Terézia Michalčíková z Hruštína. Najmladší z rodiny, syn Milan, sa zvykol sprchovať aj dvadsať minút, teraz má na to len desať. „Aj tu máme pravidlá, každý z nás sa musí opláchnuť, vypnúť vodu, namydliť sa, otočiť kohútik a odísť, hoci predtým sme to tak nemali.“

Inflácia medziročne rástla tretí mesiac za sebou dvojciferným tempom, aktuálne je na 12 percentách, čo je najvyššia hodnota za posledných 22 rokov. Stúpajú najmä ceny potravín, pohonných hmôt aj energií, no priplatiť si už musíme aj v reštauráciách či kaviarňach, za ubytovacie služby a najnovšie aj odevy a obuv. Pozreli sme sa na to, ako veľké zdražovanie pocítili Oravci.

Míňajú menej

„Je to neskutočné, ako išli ceny hore, pritom platy ostávajú stále rovnaké, čo je mizerné,“ hovorí Terézia Michalčíková. Ona zarobí 500 eur, manžel o pár stoviek viac. V dome s nimi býva ešte syn Milan, ktorý je na polovičnom invalidnom dôchodku, a dcéra Kristína.

„Cez víkend sme boli v obchode a za balík ryže v akcii, mäso a pár jogurtov sme zaplatili 48 eur, čo mi príde na takýto základný nákup strašné.“

Pred zdražovaním si veľké zásoby robiť nemohli, nemali z čoho. Snažia sa tak kupovať to, čo je lacnejšie a najmä variť z toho, čo si dopestujú a dochovajú doma. Vyššie ceny však cítia aj tu. „Máme prasa a treba mu kúpiť zrno, no to je veľmi drahé. Ak by sme ho mali dokrmovať takto, vyjde nás to rovnako ako mäso z obchodu, pričom je to oveľa menej zdravé.“ Ako náhradné krmivo tak používajú žihľavu.

Stúpajúce náklady za elektrinu zatiaľ necítia. Uhlia kúpili toľko, čo po minulé roky, no kým predtým zaň dali 300 eur, teraz ich vyšlo na 600. K tomu dokupovali aj drevo, vlani za 150 eur, tento rok za 240.