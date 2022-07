Oravské futbalové leto napísalo ďalšiu peknú kapitolu

Počas dvoch dní zabojovali o trofeje dorastenci i starí páni.

V Istebnom sa uskutočnila veľká futbalová akcia pod názvom Oravské futbalové leto. Prebiehala dva dni, v dvoch kategóriách a zorganizoval ju rodinný tandem Ján Michalic starší a Ján Ján Michalic mladší. Turnaje mali prívlastok o pohár starostky obce Istebné.

V piatok si sily zmerali dorastenci v kategórii U19. Víťazom sa stala Oravská Jasenica, ktorá v oboch zápasoch dominovala. Na druhom mieste s troma bodmi skončilo domáce Istebné a na treťom mieste sa bez bodu umiestnilo družstvo Zázrivej.

Turnaj dorastencov vyhrala Oravská Jasenica. (zdroj: archív podujatia)

Na druhý deň sa za účasti desiatich družstiev rozpútali zápasy hlavného turnaja, a to hráčov nad 35 rokov. Prihlásili sa družstvá od Hlohovca po poľské Bielsko-Biala. Tímy boli rozdelené do dvoch skupín a hrali sa vždy dva zápasy súbežne. O dobrú atmosféru sa staral už tradične komentátor akcie Dušan Galbavý a rozhodcovskej úlohy sa výborne zhostili Daniel Mensár a Patrik Márer.

Skupinu A vyhrali hráči Handlovej a skupinu B zas domáce Istebné. Pre oboch to znamenalo priamy postup do semifinále. V boji o semifinále sa stretli Nižná s Hlohovcom a zápas skončil pomerne hladko v prospech oravského zástupcu, po výsledku 6:1. V druhom štvrťfinále prehrávali Or-Li pomerne rýchlo so Zázrivou 0:3, ale dokázali sa ešte k Zázrivej priblížiť na rozdiel jedného gólu, ale na viac už nemali sily a ani potrebný pokoj v zakončení. Pre orlov turnaj po výsledku 2:3 skončil.

V prvom semifinále Zázrivá vyradila oddýchnutú Handlovú po výsledku 4:2 a v druhom si zas Istebné poradilo s Nižnou 4:1. Predkrmom finále bol zápas o tretie miesto, kde si Handlová poradila pomerne hladko s Nižnou 3:0 a už sa čakalo na derby finále Istebné – Zázrivá. Kto však čakal vyrovnaný zápas, ostal prekvapený. Istebné si išlo ľahko za svojím cieľom a strieľalo jeden krásny gól za druhým. Zázrivej v tomto zápase nič nevychádzalo a výsledok 4:0 je veľavravný. Istebné prešlo celým turnajom bez straty bodu a zaslúžene turnaj ovládlo a prevzalo si z rúk organizátorov a starostky obce Lýdie Fačkovej pohár a medaily za celkový triumf.

Opomenúť nechceme ani ostatné družstvá na turnaji, ktoré sa rovnakou mierou pričinili o zdarný priebeh akcie. Povestný čierny Peter ostal na kopačkách hráčov z Poľska, ktorí ani v poslednom zápase o 9. miesto nenašli recept na víťazstvo a podľahli hráčom zo Slovian od Martina 2:3. Prekvapením je aj výsledok CyS Žilina, ktorých sme pasovali do roly favorita. Kvalita ostatných družstiev sa však ukázala a im tak po víťazstve proti Príbovciam ostalo siedme miesto a Príbovce tak odsunuli po výsledku 4:0 o priečku nižšie.

Zápasy na Oravskom futbalovom lete tak dopísali svoju kapitolu. Smútiť však netreba. Zadosťučinením bola vďaka a spokojnosť všetkých zúčastnených ľudí a aj to vie hriať na srdci. S prianím pevného zdravia a s úprimným poďakovaním všetkým, ktorí sa výborne zhostili úlohy spoluorganizátora, sa tešíme na skoré stretnutie pri ďalších nami organizovaných futbalových akciách.

