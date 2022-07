Leto na Orave: Sviatok pastierov trval dva dni

Bačovské dni majú za sebou úspešný 21. ročník.

MALATINÁ. Bačovské dni v Malatinej opäť prilákali ľudí, ktorí majú radi nielen ovce, syr, ale aj tradičnú kultúru spojenú s pasením a folklórom. Aj tento rok podujatie organizovali počas dvoch dní, v sobotu v Osádke, v nedeľu v Malatinej.

Odborníci vybrali najlepšieho bičiara, teda majstra práce s bičom, porota posudzovala aj tradičné syry a výrobky z neho. Ochutnať ich mohli aj návštevníci, ktorí vybrali najkrajšie jahňa. Nakúpiť mohli na tradičnom remeselníckom jarmoku.

O zábavu sa postarali folklórna spevácka skupina Oravskí richtári a ďalšie folklórne skupiny.

„ Vzhľadom na to, že som sa počas svojej misie v obci Malatiná podieľal na 19 ročníkoch, tak konštatujem, že tieto dva dni v Osádke a Malatinej boli najbačovskejšie vo svojej histórii a tak to má byť,“ zhodnotil 21. Bačovské dni starosta Malatinej Zdenko Kubáň. „ Účasť divákov ako v sobotu, tak v nedeľu, ale aj remeselníkov, bola úžasná. Stretal som ľudí z Oravy, Liptova, Turca, Kysúc, Žiliny, Bratislavy, Brezna a z ďalších kútov Slovenska. Všetkým organizátorom, spoluorganizátorom, pomocníkom za tieto dva dni, ale aj všetky roky, čo to so mnou ťahali, ďakujem.“

