14. júl 2022 o 7:18 I Platený obsah Oravu s Krakovom chcú spojiť novou železnicou

Cesta z Kraľovian do Trstenej by trvala pol hodiny, z Dolného Kubína do Krakova dve hodiny.

Martin Pavelek Redaktor

Oravke trvá jazda z Kraľovian do Trstenej takmer dve hodiny, na novej trati by to stihla za pol hodinu. (Zdroj: Martin Pavelek)