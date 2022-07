Hudobný festival Verím Pane prinesie výnimočnú kombináciu muzikantov

Nábrežie Oravskej priehrady bude počas predposledného júlového víkendu hostiť tradičné podujatie.

NÁMESTOVO. Sima Magušinová, Lámačské chvály, Tow Meot, Križiaci, Dominika Gurbaľová a priatelia, Miro Jilo, Kéfas, Peter Milenky, Kapucíni, Credo, Hero, JeTvoje, Monika Ližbetin, Magnet, Veronika Haluzová a priatelia, Moni&Gabi, Smaily - aj títo interpreti vystúpia na 31. ročníku festivalu Verím Pane.

Článok pokračuje pod video reklamou

Odštartuje už v piatok 22. júla večernou svätou omšou vo farskom kostole v Námestove. Hudobný program v neďalekom námestovskom amfiteátri začne od 19.00 h. Hrať sa bude na dvoch pódiách, v amfiteátri a vo veľkokapacitnom stane na lúke na nábreží. V sobotu a nedeľu bude o 11.00 h doobeda svätá omša v amfiteátri, po nej pokračuje hudobný program až do neskorých večerných hodín.

Pre deti si organizátori pripravili Pesničkohry s Mirom Jilom, program s animátormi detskej organizácie eRko, napríklad “rýchlokurz eRko tancov” a ďalšie aktivity a atrakcie.

Atmosféru festivalu dotvorí tradičná festivalová čajovňa, nebude chýbať ani festivalový obchodík s tričkami a ďalšími spomienkovými predmetmi, roky nazývaný “šopa”. Návštevníci tento rok môžu na festivale kempovať vo vlastnom stane alebo zaparkovať karavan či obytný príves.

Zakladateľ festivalu Verím Pane a dramaturg TV LUX Juraj Drobný sa na Verím Pane 2022 teší. „Posledné mesiace ma služba v TV LUX zamestnáva a vyčerpáva tak, že nič iné nestíham. Dokonca nestíham ani sledovať, ako pokračujú prípravy na festival Verím Pane. Termín festivalu mám však v kalendári poriadne zvýraznený! A dúfam, že motto festivalu - DOMA JE DOMA - nebude formalita, ale realita."

„Minuloročné protipandemické opatrenia nás donútili oplotiť areál a vyberať symbolické vstupné. Ukázalo sa, že takto vieme zabezpečiť návštevníkom festivalu ešte lepší komfort ako po minulé roky. Ide nám najmä o bezpečnosť. Tu platí aj napríklad to, že deti len tak neutečú k vode. Vstupné je naozaj symbolické, deti do 6 rokov majú vstup voľný a staršie deti do 14 rokov majú viac ako polovičnú zľavu,” vysvetľuje zavedenie vstupného organizátor Daniel Gašpierik.

Hudobný program tridsiateho prvého ročníka festivalu Verím Pane bude obohatený o nové mená či interpretov, ktorí na festivale dávno neboli.

Hneď v piatok večer kvalitný slovenský rap odprezentujú štyria kresťanskí reperi, Augustín, dawidd, MT a Dafčo, ktorí jedinečnosťou svojich životných príbehov prinášajú na pódium texty plné svedectiev, myšlienky na zamyslenie, ale aj slová povzbudenia. Hovoria si TOW MEOT, čo v preklade z hebrejčiny znamená veľmi dobrý. A to chcú povedať aj svojim poslucháčom: „Si veľmi dobrý! My to o tebe vieme. No veríš tomu aj ty?“

V sobotu poobede sa predstaví Košičanka Veronika Haluzová. Už niekoľko rokov pôsobí v hudobnej službe v spoločenstve Marana Tha. Aktuálne vydáva svoj debutový album, ktorý prináša piesne určené hlavne na modlitbu osobnú, ale aj modlitbu chvál. Naživo zahrá so svojimi priateľmi skladby z debutového albumu, ale aj ďalšie známe chválové piesne.

Talentovaná muzikantka Dominika Gurbaľová so svojimi priateľmi si divákov určite získa krásnym spevom, podmanivým hlasom a najmä osobnými textami inšpirovanými Svätým písmom. Diváci si ju nájdu v programe v sobotu podvečer.

Medzi novými tvárami festivalu Verím Pane uvidia návštevníci v sobotu večer aj:

jeTvoje…zloženie ľudí – rôznych – každý s iným príbehom – ktorých spája Kristus. Ich tvorba – rôzna – majú radi slová, tóny, metafory, život – Rytmus. Takí, akí sú – autentickí – so slabosťami aj darmi – chcú sa spojiť – v Kristovi s ľuďmi okolo a spolutvoriť. Táto partička zo Štefanova nad Oravou a Trstenej si získala divákov Verím Pane v krátkych vstupoch už minulý rok.

Dvojičky Moni&Gabi pochádzajúce z okolia Nového Mesta nad Váhom mohli návštevníci začuť ako sprievod adorácií v TV LUX a Rádiu Mária. Pravidelne pôsobia v centre novej evanjelizácie v Beckove. Vlastnej tvorbe sa venujú už 3 roky. Svoj koncert s hosťami zahrajú v nedeľu o 14.00 h.

Monika Ližbetin by v nedeľu poobede rada prostredníctvom svojich piesní, ako sama píše, „… odkryla kus svojho vnútra… toho čím žijem… pre koho žijem… aj to, aké miesto má v mojom živote Boh… a v neposlednom rade nahlas a verejne vyznala VERÍM PANE”.

Po dlhom čase pricestuje do Námestova aj gréckokatolícky kňaz Peter Milenky. Nepríde však sám, sprevádzať na hudobných nástrojoch ho budú ďalší dvaja gréckokatolícki kňazi a dvaja rímskokatolícki kňazi. Na bicie zahrá Martin Gnip, na basovú gitaru Michal Ondovčák, elektrickú gitaru bude mať pod prstami Pavol Jenčo a klávesy a vokály si vezme na starosti Dominik Petrík. Vynikajúci pop-rock s myšlienkou, priamočiare, úderné texty a dlhoročná remeselná kvalita robia z každého koncertu zážitok. Odpália to v nedeľu o 17. hodine.

Svieži a kreatívne poňatý elektronický pop s konvenčnými a melodickými prvkami čaká návštevníkov festivalu v podaní kapely HERO takmer na záver festivalu, v nedeľu večer. Jej členovia Dávid Baláž (basgitarista), Michal Čerevka (bubeník a perkusionista), Adam Lupták (gitarista), Marcel Mati (spevák a textár) a Jozef Šarišský (klávesy) milujú tvoriť hudbu a popritom stále cítia inšpiráciu pre nové veci.

Z festivalových stálic v piatok večer svoje novinky predstaví skupina KÉFAS, toho roku vydali nové single a pripravujú už ôsmy album. Tradičným návštevníkom neujde ani skupina CREDO, ktorá určite opäť prekvapí hudobne zaujímavým programom s hosťami z gospelovej scény.

V sobotu prídu KAPUCÍNI, zahrajú tiež SMAILY a kapela MAGNET. Domáca kapela Križiaci predstaví svoj nový album. Sobotňajší večer zakončia Lámačské chvály (LCH LIVE). Nedeľný večer a celý festival Verím Pane 2022 zakončí Sima Magušinová s kapelou.

Duchovný program okrem avizovaných svätých omší obohatia v piatok v noci o 23:00 h vo farskom kostole modlitby TAIZÉ. V sobotu, v rovnakom čase bude moderovaná adorácia, takisto vo farskom kostole. V poobedných časoch počas festivalu na nábreží bude možné prijať sviatosť zmierenia alebo požiadať prítomných kňazov a rehoľníkov o duchovný rozhovor.

To však ešte stále nie je všetko, ďalšie informácie, účinkujúci, kompletný program bude postupne zverejňovaný na webovej stránke festivalu www.verimpane.sk.

Najstarší slovenský festival kresťanskej hudby Verím Pane oficiálne zastrešuje Gospelová muzika, o. z., v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Námestovo, mestom Námestovo a Domom kultúry Námestovo.