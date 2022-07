Zápas s Poliakmi bol otvorený až do konca

Námestovskí futbalisti odohrali prvý prípravný zápas.

Na úvodný prípravný duel si Námestovčania pozvali celok zo štvrtej najvyššej súťaže v Poľsku.

Námestovo - Podhale Nowy Targ 0:0

Pri hodnotení tohto stretnutia je spokojnosť hlavne s defenzívnou činnosťou. Problémy sme mali s prechodovou fázou, s vedením útoku a zakončením. Hráči majú za sebou dva týždne prípravy, počas ktorej sa venovali anaeróbnej a aeróbnej vytrvalosti. To znamená, že kontaktov s loptou bolo pomenej. Tak isto je málo nacvičených štandardných situácií. Tomuto sa bude tím venovať v ďalšom prípravnom období.

Pokiaľ ide o hru hostí, očakávali sme kvalitného súpera s veľkou výmenou miesta. To sa aj potvrdilo. Poliaci boli lepší, no svojou urputnosťou a bojovnosťou sme to dokázali ukočírovať. Podržali nás obaja brankári - Novák, ktorý odchytal prvý polčas i jeho nástupca Kormaňák. Tak isto aj my sme mali nejaké náznaky šancí, hlavne Kubica, no bez gólového efektu.

„Samozrejme, našou snahou bolo skórovať, no vzhľadom k tomu, v akej fáze pripravenosti sa momentálne nachádzame, je remíza úspechom. Z dôvodu viacerých odchodov sme nútení budovať mužstvo. Hľadáme ešte posily, ktorými by sme adekvátne doplnili káder. Niektoré nastúpili už v tomto stretnutí, no zatiaľ je predčasné hovoriť, či zostanú a koľko ich ešte pribudne. Určite je potrebné skvalitniť stredovú a útočnú formáciu," vyjadril sa k zápasu i aktuálnej situácii tréner Marián Beňadik, ktorý sa presunul k mužom po pôsobení pri staršom doraste MŠK.

ZOSTAVA: Novák - Buckulčík, Habiňák, Jaššo, Mäsiar - Vladyslav Zuiev - Kubica, Kobylarczyk, Hrubjak, Pleva - Snovák. Striedali: Kormaňák (b), Barutík, Hrkeľ, Miklušák, Vorčák, Kľuska.