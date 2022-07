Oravci musia voziť smeti na Kysuce, hoci ich skládka ešte nie je plná

Pre zatvorenie skládky zdražie vývoz odpadu.

Do Zubrohlavy by chceli voziť aspoň odpad. (Zdroj: Mapa)

ZUBROHLAVA. Námestovská skládka má už pár mesiacov svoje brány zatvorené, a to napriek tomu, že by mohla slúžiť pre celý región minimálne ďalších päť rokov. Rozhodlo o tom ministerstvo životného prostredia, ktoré takto háji záujmy prírody, no najmä nariadenia Európskej únie. Riešením má byť nová prekládková stanica, z ktorej budú odpad voziť až do Turzovky. Poplatky za jeho vývoz tak budú násobne rásť. To sa však nepáči nikomu, s výnimkou štátu a majiteľov skládok.

Odpad skončí v Turzovke

„Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré nám zatvorilo skládku, nás postavilo pred veľký problém, a zároveň otázku, čo s komunálnym odpadom, keďže skládkovať ho tak, ako sme to robili doteraz, už nemôžeme,“ hovorí prednosta mestského úradu Dušan Jendrašík.

Najefektívnejšie riešenie tak našli vo vybudovaní prekládkovej stanice. Tá mesto vyjde na zhruba 120-tisíc eur a v blízkej dobe by ju mali dokončiť a skolaudovať.

„Ide vlastne o veľkú betónovú plochu, kde zozbieraný komunálny odpad z mesta aj okolitých obcí dovezieme a preložíme do veľkoobjemových kontajnerov.“ Vysúťažená firma má potom tri dni na to, aby preň prišla a previezla na vybranú skládku, momentálne do 150 kilometrov vzdialenej Turzovky. Keďže cez Oravskú Lesnú sa nákladné autá nad 12 ton nedostanú, vzdialenosť navýšila ešte aj obchádzka cez Zázrivú.

Kým však práce na prekládke dokončia, na manipuláciu s odpadom využívajú dočasnú prekládkovú stanicu, ktorú môže zubrohlavský areál prevádzkovať až do septembra.

Náklady enormne porastú

„Zavretie skládky sa našich občanov určite dotkne,“ povedal starosta Bobrova Anton Grobarčík.