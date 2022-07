Na inteligentné zariadenia získala Trstená skoro milión eur

Smart digitalizáciu budú mať medzi prvými na Slovensku.

Do roka by malo byť mesto chytrejšie a modernejšie. (Zdroj: Ocú)

TRSTENÁ. Za takmer milión eur by malo byť mesto do jedného roka modernejšie a chytrejšie. Inteligentné technológie by mali zlepšiť život občanov až v piatich oblastiach, pričom ovládať či vyhodnocovať ich budú spod jednej strechy. Zaradia sa tak medzi prvých na Slovensku.

V rámci svojho fungovania si Trstená vytypovala 17 oblastí, kde by chceli postupne zaviesť inteligentné technológie. S niektorými už začali, na iné si ešte len počkajú.

„V štúdii uskutočniteľnosti sme sa venovali viacerým, ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie nám však schválilo len päť z nich,“ povedal prednosta mestského úradu Maroš Badáň.

Skoro milión eur z európskych fondov tak pôjde do manažmentu verejného osvetlenia, monitorovania poveternostných podmienok, kamerového a bezpečnostného monitoringu, bezpečnosti priechodov pre chodcov aj inteligentného zberného dvora. Ak zmluva kontrolou ministerstva prejde, do jedného roka by malo byť mesto modernejšie aj chytrejšie.

„Počula som už o tom a mám radosť. Zlepší to život nielen mne, ale aj mnohým ďalším. Ešte viac by ma však potešilo, keby nám niečo urobili s parkovaním na sídlisku Západ, je tu chaos,“ odkazuje vedeniu Trstenčanka Alena.