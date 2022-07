Tréner Andrej Banas: Život bez kíl navyše je radostnejší

Chudnutie je v skutočnosti veľmi ľahké, len si k tomu každý hľadá tú najzložitejšiu cestu.

LOKCA. Andreja Banasa od mala napĺňala pomoc druhým. V stavbárčine, ktorú vyštudoval, sa nenašiel a tak začal trénovať. K pohybu motivuje aj koláčmi. Zdôrazňuje, že prvoradým cieľom cvičenia nemá byť schudnúť alebo nabrať svaly. Pri zmene životného štýlu odporúča pozerať do budúcnosti a predstaviť si bezbolestné behanie za vnúčatami a užívanie si života bez obmedzení.

Vyzeráte tak, že športujete veľa a často. Bolo to tak vždy?

Nikdy som nebol ten typ športovca, ktorý by sa ucelene a kontinuálne venoval jednému druhu športu. Vyrastal som v generácii, ktorá nemala problém celý deň lietať po vonku a vrátiť sa domov až za tmy. Aj to spôsobilo, že som sa vlastne vždy nejakým spôsobom hýbal. Napríklad za mlada som pomaly nezišiel z bicykla, chvíľku som sa venoval aj futbalu alebo som chodil do prírody.

Mal som asi 17 rokov, keď kamaráti začali cvičiť v posilňovni a ja som sa pridal. Bolo to celkom zaujímavé, nič sme nevedeli, nemali sme trénera a toho náčinia tiež nebolo veľa, ale učili sme sa.

Tak som začínala aj ja a z mnohých chýb som sa spamätávala niekoľko rokov.

“ V prvom rade treba začať premýšľať nad tým, či sa pri súčasnom životnom štýle zobudím na maturitu svojich detí alebo budem za vnúčatami vládať behať. „ Andrej Banas

Paradoxne, mojou najväčšou chybou bolo to, čo ma zachránilo. V bývalej sypárni, kde sme začínali, nebol stojan na drepy, tak sme o nich, mŕtvych ťahoch alebo iných cvikoch na spodok tela vtedy ani len netušili. Cvičili sme iba vršok – chrbát, biceps a prsia, aby to, samozrejme, nejak vyzeralo.

Keďže som pár rokov nerobil žiadny z ťažkých a po technickej stránke náročných cvikov, nemal som sa ako zraniť. Keď som sa k nim potom dostal, už som čo-to o cvičení vedel, ale trvalo mi 11 rokov, kým som prišiel na to, čo všetko pri tom mám zapájať a v akej forme to má byť.

Ako väčšina, aj ja som mal problém so stravou a len matne som niečo vedel o bielkovinách či sacharidoch, tuky som ani len nepoznal.

Kde ste na tejto ceste začali pomáhať iným?

Vo svojom živote potrebujem a aj mám rád nové veci, do ktorých idem s tým, že nič neviem, postupne sa ich učím, prídem im na kĺb a dotiahnem do dokonalosti. Tak to bolo v cvičení aj strave. Postupne sa ma okolie začalo pýtať o rady a sám som cítil, že už im ich dokážem dať.

Zároveň som už ako dieťa vedel, že naplnený sa budem cítiť len vtedy, ak ľuďom dokážem akýmkoľvek spôsobom pomôcť a zlepšiť ich život. Potom to už bolo jednoduché, v stavbárčine, čo som pôvodne vyštudoval, som sa nenašiel, tak som začal pracovať na tom, aby boli ľudia zdravší. Teda, zdravší, rýchlejší, silnejší a v lepšej kondícii, všetko to ide spolu ruka v ruke. Z môjho uhla pohľadu im takto dokážem pomôcť najviac.