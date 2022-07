Primátor Dolného Kubína: Je tragédia, ako to na Kubínskej holi vyzerá

Ľuďom trvalo bývajúcim v rekreačnej oblasti vadia hluční návštevníci, žiadajú mesto, aby zakročilo.

Takto to vyzerá na Kubínskej holi. Podobá sa to skôr na dedinu ako rekreačnú oblasť. (Zdroj: BL)

DOLNÝ KUBÍN. Petíciu za prijatie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na zachovanie pokoja v rekreačnej oblasti Kubínska hoľa podpísalo 1 130 ľudí, pričom 807 uviedlo trvalý pobyt v Dolnom Kubíne a 323 mimo mesta.

Petíciou sa zaoberalo mestské zastupiteľstvo, no poslanci jej podporu nevyjadrili. Naopak, padali tvrdé slová na adresu majiteľov nehnuteľností.

„Môj názor je, že väčšina príšerne vyzerajúcich stavieb by tam nemala stáť. Je to tragédia, ako to tam vyzerá,“ povedal primátor Ján Prílepok.

Dom na dome

Petíciu organizovali Dolnokubínčania, ktorí trvalo žijú na Kubínskej holi. Ich záujmy pred mestskými poslancami hájil Gustáv Majdiš.

„Naša aktivita nie je zameraná proti rozvoju turizmu Kubínskej hole, práve naopak, chceme aby sa rozvíjala a išla dopredu.“

Podľa neho až 90 percent prichádzajúcich hostí sa správa tak, ako sa má. Ostatní prídu robiť hluk, neporiadok, pričom väčšinou nie sú z Dolného Kubína.