Mladý futbalista Ružomberka si na majstrovstvách Európy splnil detský sen

Rodák z Klina priznal, že turnaj mu zobral veľa fyzických i psychických síl.

Slovenskí futbalisti do 19 rokov si vybojovali na domácich majstrovstvách Európy postup na svetový šampionát do Indonézie. V každom zo štyroch zápasov na turnaji zasiahol do hry Jakub Luka, futbalista MFK Ružomberok. V troch figuroval v základnej zostave trénera Alberta Rusnáka staršieho a proti Rumunsku vybehoval na záverečných pár sekúnd, aby pomohol ubrániť najtesnejšie víťazstvo.

Odchovanec námestovského futbalu a rodák z Klina v rozhovore prezradil viac zo zákulisia majstrovstiev Európy.

Vráťme sa v čase ešte do prípravy na majstrovstvá Európy. Ako ste sa dozvedeli o vašej nominácií?

Hoci oficiálna nominácia bola zverejnená v piatok, v stredu k nám prišiel tréner Albert Rusnák starší a povedal nám, že sa môžeme usmievať, lebo už nikto nepôjde domov.

Ako sa reprezentácia pripravovala na domáce majstrovstvá Európy?

Začali sme v Dunajskej Strede. Celý tím sme sa stretli až po nejakých dvoch až troch dňoch, lebo s niektorými spoluhráčmi sme maturovali. Prvý týždeň prípravy bol ťažký. Mužstvo trénovalo väčšinou dvojfázovo. Venovali sme sa hlavne defenzívnej činnosti.

V druhom týždni sa reprezentácia presunula do Demänovej doliny. Mali sme individuálne mítingy s trénermi, skúšali sme ofenzívne veci. Odohrali sme dve prípravné stretnutia. Po druhom týždni poslali domov troch hráčov. Potom sme sa presunuli do Šamorína a počas posledného týždňa vyradili tréneri ďalších dvoch hráčov.