Dolný Kubín odohral prvý prípravný duel, do hry zasiahli aj možné posily

Už v stredu čaká oravský klub ďalší zápas.

Futbalisti Dolného Kubína v rámci prípravy na novú sezónu v druhej lige odohrali prvý zápas. Preveril ich Tatran Prešov, ktorý bude tiež nováčikom v druhej lige.

V drese oravského klubu sa predstavili aj možné posily. Najbližší prípravný duel odohrá Dolný Kubín v stredu 6. júla proti účastníkovi tretej ligy z Popradu.

Prešov – Dolný Kubín 0:0

Tréner Pavol Bača: Nastúpili sme proti kvalitnému súperovi. Od prvej minúty sa hral svižný futbal. Domáci mali prevahu a v 8. min musel Holeš zmenšiť uhol, ktorým zneškodnil pokus Prešovčanov. V 15. min Farský prudko odcentroval na hlavu Otrubu, no ten z malého vápna dal nad bránu. Tatran naďalej búšil, no náš obranný val spoľahlivo držal.

V druhom polčase sa hra vyrovnala. Prešov mal najväčšiu šancu po kolmici, kedy postupovali na našu bránu, no Čillík pokus zneškodnil. My sme bojovali, no vo finálnej fáze sme nenachádzali riešenia. V posledných minútach mal súper tlak, ale nás podržal Červeň. Na východe sme uhrali cennú remízu. Hráčom za výkon ďakujem.

ZOSTAVA: Holeš – Lupták, Ončák, Sopúch, Janec – Farský, Machaj, Bača, Kolorédy – Otruba – Chorvát, striedali: Čillík, Červeň – Karas, Rumanský, Murín, Huba, Butkaj, Jurík

