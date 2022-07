Oproti jeseni až deväť zmien, takto vyzerá jedenástka sezóny v piatej lige

V súťaži malo zastúpenie až osem oravských klubov.

V každom klube sa nájdu hráči, ktorí počas sezóny vynikali a boli ťahúňmi mužstva. Tréneri sa mohli na ich výkony spoľahnúť a dokázali strhnúť aj ostatných spoluhráčov. Ktorí boli tí najlepší a vyslúžili si nomináciu do jedenástky sezóny v 5. lige?

V ročníku 2021/2022 pôsobilo v tejto súťaži až osem oravských klubov a tvorili tak väčšiu polovicu účastníkov. Každé kolo spojilo zaujímavé dvojice a fanúšikovia si mohli vychutnať atraktívne zápasy. Určite by aj oni vedeli povedať svojich favoritov do jedenástky sezóny, ale nechali sme to na tých najpovolanejších – trénerov, predsedov a vedúcich mužstiev.

Kľúč pri nominácii hráčov sme určili podľa konečného tabuľkového postavenia. Tri najlepšie kluby Zubrohlava, Oravská Jasenica a Vavrečka si zvolila po dvoch futbalistoch, ostatné po jednom.

Menoslov jedenástky sezóny naozaj prekvapuje. Oproti jeseni ostali iba dve mená. Až v deviatich prípadoch nastala zmena.

Pár štatistík z minulej sezóny

Najlepší strelci: 31 – Jakub Roštek (Švošov), 30 – Tomáš Trabalík (Zubrohlava), 25 – Milan Ferenčík (Zubrohlava), Juraj Gelčinský (Trstená), 18 – Juraj Kurtulík (Vavrečka), Samuel Ratičák (Or. Jasenica)

Najviac odohraných minút (iba oravskí hráči): 2389 – Marko Mikuš (Trstená), 2385 – Filip Žofaj (Or. Jasenica), 2383 – Matúš Lajčin (Trstená), 2381 – Peter Pňaček (Nižná), 2366 – Štefan Verníček (Or. Jasenica)

Najviac žltých kariet (iba oravskí hráči): 7 – Matúš Hrkeľ (Liesek), Jozef Suľa (Chlebnice), 6 – Matúš Lajčin (Trstená) , Miroslav Kordiak (Dlhá), Samuel Ratičák (Or. Jasenica)