Cyklisti zdolali vlak. Grigar sa vytrápil, Laco a Velits vyzdvihli fanúšikov po obciach

Ďalší ročník by mal byť otvorený aj pre verejnosť.

Orava ako región zažila výnimočné podujatie, ktoré nemá obdobu. V nultom ročníku Faster than a train (v preklade rýchlejší ako vlak) sa proti sebe postavili vlak známy ako Oravka a pelotón cyklistov, v ktorom sa objavilo veľa známych osobností zo športu, umenia a podnikania.

„Keďže som fanúšikom cestnej cyklistiky a Oravkou som často jazdieval do školy, povedal som si, že by som si pozrel preteky cyklistov s naším legendárnym vlakom. Som zvedavý, ako to dopadne,“ povedal jeden z organizátorov a autor konceptu Matúš Kvas.

Ľudia na sociálnych sieťach mali o víťazovi od začiatku jasno. „Ak pôjde oravská strela ako obvykle, tak, samozrejme, vyhrajú cyklisti,“ napísal Richard. Michal by to zas zvládol aj bez bicykla. „Však Oravku prebehnem pešo.“ Našli sa aj takí, ktorí mali aj pochybnosti. „Len, či nebudú dlho svietiť červené svetlá na priecestí a potom to vyhrá Oravka.“

Tento rok obmedzený počet, budúci už vo väčšom

Oravka a pelotón vyrážali spoločne zo zástavky v Kraľovanoch (9.28 h). Kto bude rýchlejší, sa rozhodlo na stanici v Trstenej. Príchod vlaku bol naplánovaný na 11.18 h. Na cyklistov čakalo približne 56 kilometrov.

Nultý ročník výnimočnej akcie podporili takí športovci ako strieborný olympionik z Tokia 2021 Jakub Grigar, bývalý profesionálny cyklista Martin Velits, hokejisti Ján Laco, Tomáš Starosta a Peter Bartek, či kondičný tréner Petry Vlhovej Šimon Klimčík a vodnoslalomár Matej Halčin.

Pôvodne mal prísť aj jeho kolega Alexander Slafkovský, ale zdravotné problémy mu to nedovolili. Z Oravy mali zastúpenie Radovan Bíroš, triatlonista Michal Holub, Tomáš Sklárčik či biatlonista Matej Badáň. Amatérov zas reprezentovali Michal Meško (CEO Martinus), producent Michal Yaksha Novotný, výtvarník Erik Šille, DJ Martin Larry Janák alebo Viktor Matys (L'Etape Slovakia), Ján Fajnor, Matej Otčenás (Futbaltour).

Pelotón nebol otvorený tento rok pre cyklistickú verejnosť, i keď malo záujem veľa účastníkov. „Budúci ročník by mal byť dostupný pre verejnosť,“ hovorí Juraj Fačko, jeden z organizátorov. „Ale bude asi treba počkať ten rok, kým dáme dokopy celé toto podujatie.“