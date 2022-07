Čo hovoria piatoligisti na predošlú sezónu? Pred novou začína byť rušno. Menia sa tréneri i hráči

Ročník 2021/2022 je už minulosťou. Kluby sa pozerajú už smerom dopredu.

Piatu ligu môžeme bilancovať s radosťou. Dve postupové miestenky do vyššej súťaže si uchmatli Zubrohlava a Oravská Jasenica. Na opačnej strane nezostúpil žiadny oravský klub. Z pohľadu redakcie je to teda úspešná sezóna. My sme však boli zvedaví, ako ju videli naši piatoligisti. Všetkým ôsmim klubom sme položili tri rovnaké otázky. Zaujímal nás minulý ročník, ale už aj ten nový.

1. Ako hodnotíte v klube uplynulú sezónu?

2. S čím bola najväčšia spokojnosť a čo mohlo byť lepšie?

3. Môžu fanúšikovia očakávate v lete veľké zmeny? Nastali už nejaké pohyby?

TJ Sokol Zubrohlava – tréner Ivan Trabalík

1. Sezónu môžeme v našom klube hodnotiť len v superlatívoch. Nazbierali sme fantastických 72 bodov, čo sa bude ťažko niekomu v tejto súťaži prekonávať. Veľmi nás teší aj, že naši starší žiaci vyhrali oravskú súťaž.

2. V klube sme radi, že sme opäť po roku zažili postupové oslavy. Bola to dlhá a ťažká sezóna, ale my sme ju zvládli nad očakávanie. Aj v ideálnej sezóne je čo posúvať dopredu, hlavne čo sa týka tréningového procesu. Kvalitu v mužstve máme obrovskú a keď urobíme dobrú letnú prípravu, tak sa naši diváci majú načo tešiť.

