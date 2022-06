Bežcov v Kline rozpálila nielen horúčava, ale aj nádherná príroda

Už v nedeľu sa beží Žaškovský minimaratón, jeden z najstarších behov na Slovensku.

KLIN. Oravská bežecká liga ponúkla v rýchlom slede ďalšie podujatie. Týždeň po Jasenickom strmáku si to pretekári rozdali na Klinskom krosovom behu. Meterológovia hlásili horúčavy, na čo zareagovali aj organizátori. Pôvodný štart posunuli o dve hodiny.

Bežci si mohli už tradične vyhrať z dvoch tratí. Pre tých výkonnejších bolo pripravených 11 kilometrov s 300-metrovým prevýšením a pre ostatných takmer polovičná 5-kilometrová trať. Tiež ale ponúkla zaujímavé prevýšenie 140 metrov. Vytrápili sa tak všetci.

Po prvenstve v Oravskej Jasenici zachutilo víťazstvo Pavlovi Bakošovi z Chlebníc. Opäť nenašiel premožiteľa (47:01). Pred Milošom Magerčákom triumfoval s pohodlným náskokom 80 sekúnd. „Oravská bežecká liga má svoje čaro a v Kline sa to ukázalo,“ hovorí Pavol Bakoš. „Bol to krásny beh prírodou. Ešte som tam nepretekal, tak ma to lákalo prísť. Znova sa oplatilo. Dlhé tiahle stúpanie do kopca preverilo každého bežca na 11 kilometroch. To teplo a dusno uberalo poriadne energiu. Prvé miesto potešilo.“

Najlepšiu mužskú trojicu uzatváral na 11-kilometrovej trati Matej Graňák (50:32 min). Zo žien mala najrýchlejšie nohy Jarmila Kakusová zo Zákamenného. Len tesne nedokázala pokoriť hranicu jednej hodiny. Chýbalo jej pol minúty. Druhá finišovala Dominika Valková z Rabče (1:03:32 h) a titul tretej najlepšej ženy patril Márii Ogurekovej z Námestova (1:04:44 h).

Na polovičnej trati predviedol perfektnú víťaznú jazdu Peter Porubský z Ťapkaj tímu (23:10 min). Pred druhým Jurajom Maxom z KB Breza mal náskok jeden a pol minúty. Tretí skončil Matúš Štraus z Oravskej Polhory (25:25 min). Najlepšou ženou mala Martina Porubská (28:37 min).

Oravská bežecká liga pokračuje už v nedeľu 3. júla ďalšími pretekami. Tentoraz pozývajú organizátori Žaškovského minimaratónu, ktorý sa radí medzi najstaršie behy na Slovensku. Žiacke kategórie začínajú o 11.00 h a hlavná by mala odštartovať o 13.00 h.

Všetky fotky z podujatia nájdete na tomto linku, autor: Miroslav Kovalíček

https://photos.google.com/share/AF1QipOzae-jFgqYolc0CvLdjVI_uC52I0K3SRowByc9Wa4_CU7Z0Giva-T6gDTWE_5M1g?key=RXJaejJGSUt1Y1JKNHhNS29ONXc1QnRjTmRyYmhB