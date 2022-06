Cyklisti si zmerajú sily s vlakom

Počas podujatia Faster than a Train sa cyklisti pokúsia predbehnúť Oravku.

DOLNÝ KUBÍN. Už túto sobotu, 2. júla 2022, sa odohrá súboj človek so strojom. Na Orave bude prebiehať výnimočné podujatie, počas ktorého sa pelotón pozvaných cestných cyklistov bude snažiť predbehnúť regionálny osobný vlak – Oravku. To, ako tento súboj dopadne, môžete zistiť aj vy na vlakovej stanici v Trstenej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Osobný vlak, známy ako Oravka, denne prepravuje stovky ľudí na ceste za prácou, školou, za rodinami a priateľmi a je neoddeliteľnou súčasťou regiónu. Prechádza nádherným prostredím Oravy, míňa bralá a zdoláva veľa zákrut. Aj kvôli komplikovanosti trasy a 21 zastávkam ide zrejme o jeden z najpomalšie premávajúcich vlakov na Slovensku.

„Keďže som fanúšikom cestnej cyklistiky a Oravkou som často jazdieval do školy, povedal som si, že by som si pozrel preteky cyklistov s naším legendárnym vlakom. Som zvedavý, ako to dopadne,“ hovorí jeden z organizátorov a autor konceptu Matúš Kvas.

Prídu známe osobnosti

V podujatí Faster than a Train sa spája viacero cieľov. „V prvom rade chceme dať aj takýmto kreatívnym spôsobom svetu vedieť, že náš región mu vie veľa ponúknuť. Okrem toho chceme aj domácim ukázať, že bicykel na ceste je normálna vec a spolu s autom dokážu vedľa seba fungovať, len je k tomu potrebný vzájomný rešpekt,“ dopĺňa spoluorganizátor Juraj Fačko.

Tento ročník len s pozvanými hosťami, diváci sa s nimi stretnú v Trstenej

Nultý ročník podujatia sa organizátori rozhodli zorganizovať v menšom rozsahu. Do pelotónu pozvali známe osobnosti zo sveta športu, umenia a podnikania, ktoré sa cyklistike venujú profesionálne aj voľnočasovo.

„Naše pozvanie prijalo približne 25 hostí z celého Slovenska. Rozhodli sme sa pre toto riešenie z jedného dôvodu: aby sme okrem popularizácie eventu mohli vyladiť jeho technicko-organizačné detaily pri menšom počte pretekárov. Cyklistická verejnosť si bude môcť zapretekať počas prvého ročníka Faster than a Train v roku 2023,“ vysvetľuje Matúš Kvas.

Vodiči, buďte ohľaduplní

„Aj touto cestou prosíme šoférov, ktorí natrafia na pelotón so sprievodnými vozidlami v sobotnej premávke, o trpezlivosť a už dopredu im ďakujeme za ohľaduplnosť,“ dopĺňa Juraj Fačko.

Verejnosť sa môže previezť vlakom do Trstenej, aby sledovala výkony športovcov z pohodlia vlaku, alebo ich môže prísť povzbudiť priamo do cieľa na vlakovej stanici v Trstenej. Odtiaľ sa jazdci po príchode presunú na námestie v Trstenej, kde bude prebiehať neformálne stretnutie s verejnosťou. Trvať bude približne hodinu, následne sa celý tím presunie vlakom naspäť do Kraľovian.

Na koho sa môžete tešiť

Stretnete sa so slovenskými reprezentantmi vo vodnom slalome – Jakubom Grigarom, Alexandrom Slafkovským a Martinom Halčinom. V pelotóne budú mať zastúpenie aj lokálni športovci Radovan Bíroš, triatlonista Michal Holub, Tomáš Sklárčik či biatlonista Matej Badáň. S vlakom si sily zmerajú aj hokejisti Ján Laco, Tomáš Starosta a Peter Bartek, či kondičný tréner top slovenských športovcov Šimon Klimčík. Svet hobby cyklistov budú reprezentovať Michal Meško (CEO Martinus), producent Michal Yaksha Novotný, výtvarník Erik Šille, či drum and bass DJ, L Plus.

Základné informácie Čas štartu vlaku a pelotónu 2. júl 2022, 9.28 hod. | Kraľovany, vlaková stanica Čas príchodu vlaku 11.18 hod. | Trstená, vlaková stanica Stretnutie s jazdcami 11.30 – 12.30 | Trstená, Námestie M. R. Štefánika

Značka slovenského cyklistického oblečenia Isadore Apparel pre jazdcov vyrába dresy na mieru a na štart postaví svojich ambasádorov a ambasádorky, na čele so spoluzakladateľom značky Martinom Velitsom.

Organizátori sa spojili s režisérom Oliverom Záhlavom a jeho tímom. V týchto dňoch pripravuje a nakrúca sekvencie, ktoré budú súčasťou výsledného dokumentu. „Dúfame, že aj týmto dokumentom poukážeme na fotogenickosť a malebnosť Oravy a na krásu cestnej cyklistiky,“ uzatvára Matúš Kvas.